Les Volvo obtiennent enfin Apple CarPlay

Volvo va enfin proposer la fonction CarPlay sur sa gamme de voitures équipées d'Android Automotive. La promesse de déployer cette technologie remontait à plusieurs années.

De plus en plus de voitures sont vendues avec le système d’infodivertissement proposé par Google, Android Automotive OS. C’est le cas de la Renault Mégane E-Tech, mais également de la Volvo XC40 Recharge. Pourtant, ces voitures ne proposent pas la même expérience ni l’accès à des applications similaires. Notamment, la Mégane E-Tech est compatible Android Auto et Apple CarPlay, alors que la XC40 ne proposait aucune compatibilité de la sorte.

CarPlay enfin disponible

Avec la mise à jour 2.2 de son système, Volvo va enfin proposer Apple CarPlay. Cette nouveauté sera disponible chez Volvo, et par ailleurs Polestar, sur l’ensemble des véhicules équipés d’Android Automotive. On trouve l’OS de Google dans toute la nouvelle gamme 2022 de voitures de Volvo, dont les thermiques.

Parmi les autres nouveautés, on apprend aussi qu’il sera possible d’utiliser des applications vidéos lorsque la voiture est garée. Pratique quand vous chargez votre Volvo.

Il est intéressant de faire remarquer qu’ici, Android Automotive est une solution qui peut être intégrée différemment entre les constructeurs mobiles. Il sera intéressant d’observer à quel point des constructeurs peuvent personnaliser l’expérience de l’OS de Google pour se différencier.

