La Volvo EX90 va se recharger encore plus rapidement que les Tesla grâce à cette nouveauté technologique

Le Volvo EX90, été lancé fin 2024, devrait déjà évoluer. Pour améliorer son utilisation lors des longs trajets, Volvo va vraisemblablement lui faire adopter une plateforme 800 volts, qu’elle vient de lancer sur son ES90, réduisant ainsi le temps de charge.

Volvo EX90 – essais nationaux Ile d’Oléron @Ace Team

Volvo vient de présenter sa nouvelle berline électrique, l’ES90, qui bénéficie d’une plateforme 800 volts. Le Volvo EX90 apparaît alors un peu daté après moins d’un an de commercialisation, puisqu’il reste sur une technologie 400 volts.

Toutefois, Volvo se veut rassurant et annonce que son EX90 adoptera à terme cette technologie, afin d’améliorer les temps de charge et l’efficience générale de ce gros SUV.

Modèle Volvo EX90 Dimensions 5,037 m x 2,113 m x 1,744 m Puissance (chevaux) 408 chevaux 0 à 100km/h 4,9 s Niveau d’autonomie Conduite assistée (niveau 1) OS embarqué Android Automotive OS Taille de l’écran principal 14,8 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 107900 euros Prix 89 500 € Essayez-la Fiche produit Voir l’essai

Une mise à niveau prochaine

Actuellement, le Volvo EX90 utilise des batteries de 104 kWh ou 111 kWh, offrant des autonomies WLTP comprises entre 580 et 616 km. Profitant déjà d’une puissance de charge élevée de 250 kW, il peut passer de 10 à 80 % en 30 minutes.

Mais selon les informations d’Auto Express, le Volvo EX90 adoptera une plateforme 800 volts comparable à celle de l’ES90 lors d’un changement d’année-modèle. C’est en tout cas ce qu’a déclaré le PDG de Volvo, Jim Rowan, la veille de la présentation de l’ES90 : « À l’avenir, nous passerons à 800 volts. Nous mettrons à niveau l’EX90 lors de l’un des changements de l’année-modèle. »

Volvo EX90

Cette évolution permettrait au SUV familial électrique de Volvo de récupérer 300 km d’autonomie en seulement 10 minutes, grâce à une puissance de charge pouvant atteindre 350 kW, et de passer de 10 à 80 % de la batterie en 20 minutes. Toutefois, le Volvo EX90 devrait probablement conserver ses batteries actuelles, laissant la batterie de 106 kWh à l’ES90.

Le coût de la plateforme 800 volts baisse

Si Volvo envisage cette importante mise à niveau de l’EX90 vers une architecture 800 volts, c’est aussi en raison de la baisse du coût de cette technologie. Le PDG de Volvo a déclaré : « Si vous regardez la Chine et ses concurrents, presque tous les nouveaux modèles qui sortent sont en 800 volts et plus. Et comme une grande partie des composants électroniques sont fabriqués en Chine, leur prix est en baisse. »

Et même si Volvo conserve une identité suédoise, le constructeur est désormais intégré au groupe chinois Geely, qui utilise déjà des plateformes 800 volts sur certains modèles de ses marques Zeekr, Galaxy ou encore Lotus. La multiplication des modèles exploitant cette technologie au sein du groupe permet de réaliser des économies d’échelle et ainsi de réduire le coût d’intégration de cette plateforme pour Volvo.

Par ailleurs, un autre futur modèle électrique de Volvo adoptera cette technologie 800 volts : le Volvo EX60, qui reposera sur la nouvelle plateforme SPA3.

Et d’autres évolutions pour l’EX90

Ce n’est pas tout, le Volvo EX90 va également bénéficier d’une mise à niveau informatique majeure. L’objectif est d’intégrer la double plateforme matérielle NVIDIA DRIVE AGX Orin, introduite pour la première fois dans la gamme avec l’ES90.

Volvo EX90 – essais nationaux Ile d’Oléron @Ace Team

Alwin Bakkenes, responsable de l’ingénierie logicielle mondiale chez Volvo, a expliqué à Auto Express que cette évolution offrirait aux véhicules « huit fois plus de puissance de calcul ; nous allons pouvoir améliorer considérablement les performances des systèmes ADAS, et nous voulons que cela soit disponible pour tous les clients. »

Et bonne nouvelle pour les propriétaires, Volvo prévoit d’installer gratuitement ce nouvel ordinateur sur les modèles d’EX90 déjà fabriqués.