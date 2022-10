Polestar 3 : ce nouveau SUV électrique mise sur le confort et la sécurité

La gamme Polestar s'élargit avec le nouveau SUV baptisé 3. Pouvant accueillir cinq personnes à son bord, il est proposé en deux versions, avec une autonomie maximale de 610 kilomètres WLTP. Les premières livraisons sont attendues au dernier trimestre 2023, avec une fabrication en Chine et aux Etats-Unis.

Chose promise chose due : c’est en ce 12 octobre 2022 que vient d’être révélé le Polestar 3, troisième modèle et tout premier SUV de la gamme du constructeur suédois. Un modèle d’autant plus attendu que le constructeur, dont on rappelle qu’il est le cousin de Volvo et appartient également au géant chinois Geely, que les annonces et teasers s’étaient multipliés ces dernières semaines. Photos par ci, autonomie par là… Cette fois-ci c’est la bonne, le Polestar 3 est là !

À partir de 2023 en Europe (en France ?)

La présentation de ce modèle est également très scrutée sur le marché français puisque Polestar n’est plus en bisbille avec Citroën et DS, qui lui reprochaient un logo de marque trop proche des leurs. Donc le Polestar 3 devrait également arriver sur nos routes. Mais pour cela, il faudra quand même attendre. Beaucoup. Car les premiers exemplaires seront produits à partir de mi-2023, pour des livraisons attendues à partir du dernier trimestre de la même année.

Heureusement que pour patienter Polestar ne s’est pas contenté, comme certains constructeurs concurrents, de ne montrer que quelques clichés. Non, ici on connaît les spécificités techniques, la puissance, la batterie, les versions… Que nous vous présentons sans plus attendre.

Un design de concept-car

Commençons par faire le tour du propriétaire. Et force est de constater que ce Polestar 3 est plutôt un grand gabarit : 4,90 mètres de long, 1,62 mètre de haut, 2,12 mètres de large (rétroviseurs inclus) et un empattement de 2,98 mètres, c’est presque autant qu’un Volvo XC90 en longueur, et aussi haut et large qu’un Model Y de Tesla.

Pour autant, ce Polestar 3 arriverait presque à cacher ses dimensions grâce à son design doux et effilé. Certes, il joue les SUV avec ses passages de roues et bas de caisse marqués protégés, et sa garde au sol de 21 centimètres, mais il a la fluidité du concept Precept de 2020 avec cette ligne de toit fuyante. Ce que les services marketing aiment appeler de manière abusive un « SUV-coupé ». Mais pas chez Polestar.

À l’avant on retrouve des feux inspirés du même prototype, une signature que l’on devrait avoir sur les prochains modèles de la marque, tandis qu’à l’arrière, le bandeau lumineux sur la largeur complète rappelle, en plus fin, celui de la Polestar 2. Et aide également à assoir visuellement ce SUV.

Comme on avait pu le voir sur les images teaser, l’aérodynamisme joue ici aussi un grand rôle, avec une optimisation notamment au niveau du capot qui laisse rentrer l’air sous une sorte d’aileron intégré. Le spoiler arrière fait de même. Pour autant, avec un Cx de 0,29, il fait moins bien qu’un Tesla Model X (0,24) ou qu’un BMW iX (0,25).

Le dernier OS Android Automotive

À l’intérieur, Polestar a porté son attention sur le choix des matériaux, qu’ils soient durables. Ainsi se juxtaposent du cuir certifié pour le bien-être animal, du rembourrage MicroTech biologique ou en laine traçable. On sait Polestar particulièrement investi dans ces démarches qui permettent de réduire l’empreinte carbone. Et une analyse de cycle de vie (ACV) sera d’ailleurs publiée sur le véhicule, permettant de faire la transparence sur le bilan environnemental de la production du Polestar 3 tout au long de sa production.

Restons à l’intérieur, mais cette fois-ci du côté technologies, avec un écran tactile de 14,5 pouces pour l’infodivertissement, lequel embarque la toute dernière version du système d’exploitation Android Automotive. Cette évolution du système que l’on trouve dans la Polestar 2 intègre évidemment Google Maps, l’assistant vocal Google, mais aussi pour ceux qui ont des iPhone, Apple CarPlay sans fil. Les mises à jour Over-the-air (OTA) sont évidemment de la partie pour faire évoluer le système dans le temps.

À noter que le système d’infodivertissement est alimenté par la plateforme Snapdragon Cockpit de nouvelle génération de Qualcomm qui permet notamment d’avoir des écrans haute définition, un son surround de qualité supérieure et une connectivité de pointe dans tout le véhicule.

Un mot sur la capacité de chargement de ce Polestar 3 qui propose un coffre avant de 32 litres et un coffre arrière dont la capacité va de 484 litres à 1411 litres une fois les sièges arrière rabattus.

Une batterie, deux versions, quatre roues motrices

Basé sur une toute nouvelle plateforme dédiée à l’électrique partagée avec Volvo, très certainement pour son prochain EX90 électrique, le SUV Polestar 3 présente une architecture 400 volts, et une batterie lithium-ion à technology Nickel-Manganese-Cobalt (NMC) signée CATL de 111 kWh brut (107 kWh utilisable). Une seule batterie, mais deux moteurs pour profiter de quatre roues motrices. Et ce, sur les deux versions proposées : Long Range Dual Motor, et Long Range Dual Motor Performance Pack.

Caractéristiques techniques

Voici les principales caractéristiques techniques du Polestar 3.

POLESTAR 3 Long Range Dual Motor Long Range Dual Motor Performance Pack Batterie 111 kWh (107 kWh utilisable) 111 kWh (107 kWh utilisable) Puissance 489 ch 517 ch Couple 840 Nm 909 Nm Vitesse maxi 210 km/h 210 km/h 0 à 96 km/h 4,9 secondes 4,6 secondes Autonomie Jusqu'à 610 km - Recharge courant alternatif (AC) Jusqu'à 11 kW - 0 à 100 % en 11 heures Jusqu'à 11 kW - 0 à 100 % en 11 heures Recharge courant continu (DC) Jusqu'à 250 kW - 10 à 80 % en 30 minutes Jusqu'à 250 kW - 10 à 80 % en 30 minutes

L’intelligence artificielle au service de la sécurité

De base la Polestar 3 s’équipe richement : suspension à air, toit vitré panoramique, LED à l’intérieur et à l’extérieur, poignées de portes rétractables et jantes de 21 pouces.

Mais au-delà de ça, le SUV familial fait le plein de technologies, notamment pour aller vers toujours plus de sécurité. Merci Volvo ! Ainsi, on peut compter, de série là aussi, cinq modules radar, cinq caméras externes et douze capteurs à ultrasons externes. Le tout est notamment géré par un ordinateur centra NVIDIA Drive, véritable cerveau de la voiture qui utilise l’intelligence artificielle pour gérer les fonctions de sécurité, à la fois pour assister le conducteur, mais aussi le surveiller.

Parmi les nouvelles technologies annoncées, celle qui permet de capter au moindre mouvement, même de moins d’un millimètre, s’il reste une personne ou un animal à bord, et déclenche ainsi la climatisation pour éviter soit d’avoir trop chaud, soit trop froid. Une technologie mise en avant par Volvo et expliquée en détail pour son futur EX90. La technologie SmartEye permet quant à elle de surveiller via des caméras les yeux du conducteur et de déclencher des alertes par messages, sons ou même l’arrêt d’urgence en cas de problème détecté.

Le prix du Polestar 3

Vous l’aurez sans doute deviné, ce Polestar 3 haut de gamme ne sera pas franchement donné. On a déjà parlé d’un prix tournant autour de 75 000 euros. Possible, mais sans doute sur une version ultérieure un peu plus basique, car le premier prix annoncé est de 83 990 dollars aux États-Unis. Et comptez 6000 dollars de plus pour le Performance Pack.

Polestar 4 en 2023, et Polestar 5 en 2024

Le nouveau SUV Polestar 3 sera produit dès mi-2023 dans l’usine de la marque en Chine, puis également aux États-Unis. La firme suédoise devrait continuer l’élargissement de sa gamme dans les années à suivre, avec un plus petit SUV dès 2023, baptisé Polestar 4, puis la Polestar 5 en 2024, une élégante berline GT 4 portes, directement dérivée du concept Precept. Avant de voir arriver le sublime coupé-cabriolet Polestar 6.

