Cette voiture électrique Polestar qui était interdite en France arrive bientôt avec plus d’autonomie et un prix moins élevé

Polestar offre une toute nouvelle version d’entrée de gamme à sa Polestar 3 électrique, rivale de la Tesla Model Y. Cette dernière se distingue par une architecture propulsion, qui permet d'augmenter son autonomie tout en baissant le prix.

Si vous ne connaissez pas Polestar, cela devrait bientôt changer. Et pour cause, après avoir été interdite de commercialisation en France à la suite d’un conflit juridique avec Citroën, la firme a désormais le droit d’arriver chez nous. En effet, un accord a finalement été trouvé entre les deux concurrents.

Une nouvelle version moins chère

Pour l’heure, la gamme française du constructeur suédois se compose des Polestar 2, 3 et 4, mais c’est la seconde qui nous intéresse tout particulièrement aujourd’hui. Pour mémoire, cette dernière prend la forme d’un SUV électrique qui chasse directement sur les terres de la Tesla Model Y, mais également de la toute nouvelle BYD Seal U, entre autres. Et jusqu’à présent, elle n’était disponible qu’en version quatre roues motrices, avec deux moteurs et une grande autonomie, pouvant atteindre les 631 kilomètres.

Mais voilà que le constructeur a apporté quelques évolutions dans le catalogue de son SUV compact haut de gamme, comme il l’annonce dans un communiqué tout juste publié. Ce dernier nous informe de l’arrivée dans les concessions d’une toute nouvelle déclinaison, baptisée Long range Single motor. Une appellation qui n’est pas sans nous rappeler celles adoptées par la firme d’Elon Musk sur l’ensemble des voitures de sa gamme. Mais qu’est ce que cette nouvelle variante a de spécial ? En fait, c’est assez simple, et cela se passe plutôt sous le capot.

Il s’agit tout simplement d’une toute nouvelle version d’entrée de gamme, qui se dote non plus de deux moteurs mais bien d’un seul uniquement. Ce dernier est installé sur l’essieu arrière, permettant au SUV de profiter d’une architecture propulsion et non plus d’une transmission intégrale. De quoi contribuer à réduire son poids, et donc sa consommation. Et par conséquent, son autonomie globale, qui est ici affichée à 650 kilomètres selon le cycle européen WLTP.

En revanche, cette déclinaison conserve sa très grosse batterie de 111 kWh, qui fait appel à une chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt), fournie par le géant chinois CATL. Ce dernier s’est d’ailleurs récemment associé à Volvo, qui appartient également au groupe Geely comme Polestar, afin de travailler sur le recyclage des accumulateurs usagés. Pour l’heure, la consommation de cette nouvelle version n’a pas été dévoilée, mais elle devrait logiquement être plus basse que la variante à transmission intégrale.

Une charge rapide

Dans son communiqué, le constructeur nous indique également que la nouvelle Polestar 3 Long Range Single motor peut encaisser une puissance de charge allant jusqu’à 250 kW en courant continu. Ce qui lui permet ainsi de passer de 10 à 80 % en seulement 30 minutes. En ce qui concerne les performances, cette version affiche une puissance totale de 220 kW, soit 300 chevaux environ, pour un couple maximal de 490 Nm, disponible immédiatement du fait de sa motorisation électrique. Le 0 à 100 km/h est réalisé en seulement 7,8 secondes.

La voiture est livrée de série avec des freins Brembo, et se dote également de nombreuses aides à la conduite, dont une suspension conçue pour optimiser le confort, capable de s’adapter au profil de la route. À bord, le SUV électrique se dote d’un écran tactile de 14,5 pouces, équipé d’Android Automotive et associé à un combiné numérique de 9 pouces. Le véhicule est également doté d’un système de conduite semi-autonome, assuré par 9 caméras et 12 capteurs à ultrasons. À noter que le LiDAR fourni par Luminar est également proposé en option.

Bonne nouvelle, cette version Long Range Single motor est d’ores et déjà disponible à la commande sur le configurateur belge. Il faut alors compter pas moins de 64 876 euros, un tarif qui ne lui permettra pas de prétendre au bonus écologique de 4 000 euros en France. De plus, la voiture pourrait pâtir de droits de douanes plus élevés du fait de sa production en Chine. Les livraisons devraient démarrer d’ici au début de l’année prochaine, le site de la marque annonçant un délai courant jusqu’en février/mars 2025.