Polestar 2 : cette nouvelle version attendue en France veut faire mal à la Tesla Model 3

Alors que Polestar va enfin être autorisé à vendre ses voitures électriques en France, voilà que la Polestar 2 restylée a été surprise lors de test routiers dans les Alpes.

Depuis sa prise d’indépendance de Volvo en 2018, Polestar a bien étoffé sa gamme, avec ses modèles hybrides et électriques. Mais la firme suédoise, dont le siège est basé à Göteborg a aussi connu quelques déconvenues, puisqu’elle fut en conflit durant de longues années avec Citroën, en raison d’un logo jugé trop proche de celui de la marque aux chevrons.

Résultat, un procès long de plusieurs années et une interdiction temporaire pour le constructeur scandinave de vendre ses voitures en France.

Une version restylée

Mais il y a quelques jours, les deux marques ont finalement trouvé un terrain d’entente et ont pu entamer une réconciliation. Une bonne nouvelle, qui signifie que Polestar aura finalement le droit de commercialiser ses véhicules sur notre territoire.

La firme n’a d’ailleurs pas perdu de temps, puisqu’elle a justement décidé d’emmener sa future Polestar 2 restylée se balader dans les Alpes, afin de finaliser quelques détails avant sa révélation. C’est en effet le site britannique Autocar qui relaie cette information, après que ses photographes-espions aient réussi à prendre quelques photos de la berline électrique, quasiment sans camouflage.

L’occasion d’apercevoir son design, qui reste globalement très proche de l’actuelle version, lancée en 2020. Outre la calandre, encore dissimulée et qui devrait profiter d’un nouveau coup de crayon, on note également l’arrivée de nouveaux boucliers avant et arrière. Ce nouveau design devrait arriver dès 2023.

En revanche, l’intérieur devrait conserver son écran tactile de 11 pouces en position verticale. La berline électrique profite désormais des mises à jour à distance, lui permettant de s’offrir de nouvelles fonctionnalités de manière régulière. En juillet dernier, celle-ci a notamment pu profiter de l’arrivée d’Apple CarPlay, tandis que la charge a été optimisée avec une puissance en hausse. Le tout sans que les propriétaires n’aient besoin de passer au garage. Nul doute que cette version restylée profitera aussi de quelques optimisations, qui n’ont pas encore été détaillées.

Lancement en 2023

Pour l’heure, aucune information n’a été dévoilée quant à des évolutions sous le capot de la Polestar 2, qui reste le modèle le plus vendu de la marque. Pour rappel, la rivale de la Tesla Model 3 se décline en trois versions, avec un ou deux moteurs, des batteries de 64 et 78 kWh et des autonomies oscillant entre 420 et 540 kilomètres selon le cycle WLTP. Il faudra donc encore patienter avant de savoir si la marque a opéré quelques changements, alors que cette nouvelle version sera lancée l’année prochaine.

Polestar compte bien accélérer son développement. Et pour cause, le constructeur scandinave a dévoilé il y a quelques semaines sa Polestar 6 lors du concours d’élégance de Pebble Beach. Il s’agit pour rappel d’un grand cabriolet électrique, préfigurant un modèle de série.

En juin dernier, la firme avait également officialisé le Polestar 3, un SUV électrique également, qui verra le jour l’an prochain et qui rivalisera avec le Tesla Model X. Un an plus tard, ce sera au tour de la Polestar 5 d’intégrer la gamme.

