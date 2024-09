Bientôt 1 million de bornes pour voiture électrique en Europe : est-ce réellement suffisant ?

Le mois de juillet 2024 a connu un cap important : les 900 000 bornes de recharge pour voitures électriques installées en Europe ont été dépassées. Un chiffre remarquable, mais les détails montrent qu’il y a encore beaucoup de travail à faire.

Une station Ionity en Allemagne // source : Ionity

La recharge d’une voiture électrique alimente souvent les craintes des néophytes. Le nombre de bornes, notamment, a tendance à inquiéter… mais EV Markets Reports vient de publier une étude avec une bonne nouvelle : le cap des 900 000 points de charge a été franchi en Europe au mois de juillet 2024.

Un chiffre remarquable et très concret, mais qui cache tout de même des disparités dans les divers territoires et pays du continent. Voici ce qu’on peut y appendre.

Une forte croissance…

Avec très précisément 906 535 bornes de recharge, l’Europe semble bien dotée pour accompagner l’électrification du marché automobile. La croissance de 69,57 % entre janvier 2023 et juillet 2024 est un autre bon indicateur.

Source : EV Markets Reports

Les différents niveaux de puissance n’évoluent cependant pas de manière homogène. Les bornes à courant alternatif (la charge lente) occupent 83,6 % du parc européen et ont grandi de 10 % par rapport à juillet 2023.

Les bornes à courant continu de moins de 100 kW détiennent 6,7 % du marché, en progression de 15 % ; les bornes à haute puissance, supérieures ou égales à 100 kW (celles qu’on trouve sur les autoroutes, par exemple), progressent le plus : 25 % de hausse en un an et une part de marché s’établissant à 9,6 %.

…loin d’être homogène

Des bornes de plus en plus nombreuses, capables de répondre aux besoins quotidiens comme pour les longs trajets : la situation semble idéale. Les détails de l’étude l’attestent : à trois, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France s’accaparent quasiment 50 % du parc européen.

Source : EV Markets Reports

Les pays du sud, par exemple, sont bien moins lotis : l’Italie ne détient que 5,83 % des bornes européennes contre 4,08 % pour l’Espagne, 1,24 % pour le Portugal ou même 0,74 % pour la Grèce (malgré une croissance entre janvier 2023 et juillet 2024 de… 480 %).

Les Pays-Bas montrent notamment leur avance dans les grandes villes : dans le top cinq des métropoles européennes les plus équipées en bornes de charge, trois d’entre elles (Amsterdam, La Hague et Rotterdam) sont hollandaises, les deux autres étant Londres et Paris.

Et l’étude de conclure : ces 900 000 bornes européennes sont évidemment une bonne nouvelle, mais l’importants défis restent à relever. Pour préparer la fin des ventes de voitures thermiques et hybrides en 2035, l’ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) préconise l’installation de 8,8 millions de bornes d’ici 2030, laissant donc une certaine marge à consolider en 6 ans seulement.

La répartition des puissances de charge // Source : EV Markets Reports

Autre chantier : l’homogénéisation de la cartographie, aussi bien au niveau du continent, où tous les pays devraient avoir une couverture équitable, mais aussi au niveau des territoires, où les zones rurales restent encore moins équipées que les hypercentres.

Bref, l’étude démontre que les investissements paient (les Pays-Bas en sont le meilleur exemple), mais qu’il va en falloir encore beaucoup dans les années à venir.