« Nettement plus petit que tout ce qui se trouve sur le marché » : Smart va enfin revenir aux fondamentaux avec sa future voiture électrique

Smart commercialise maintenant des SUV électriques, mais la marque s’est fait connaître avec des micro-citadines de 2,50 mètres. Smart pourrait revenir à ses premiers amours en relançant la ForTwo, une minuscule voiture électrique.

Tout l’inverse de cette Smart #5, donc // Source : Smart

Smart est une idée de Nicolas G. Hayek, fondateur des montres Swatch, qui, dans les années 90, a imaginé une voiture de seulement 2,50 mètres de long, destinée aux urbains, capable de se faufiler partout et de se garer dans un mouchoir de poche. Mercedes a investi dès le début dans le projet avant de devenir l’unique actionnaire après le retrait de Nicolas G. Hayek.

Mais en 2022, Mercedes a cédé une part importante de Smart au groupe chinois Geely. La coentreprise Smart Automobile a alors pris une décision radicale : ne plus faire ce que Smart faisait jusqu’à présent. En effet, les micro-citadines sont difficilement rentables en raison de marges faibles et de coûts de développement relativement élevés, d’autant plus qu’il est rarement possible de réaliser des économies d’échelle avec d’autres modèles du groupe.

La nouvelle stratégie commerciale de Smart repose donc sur la production de SUV électriques, ce qui se traduit aujourd’hui par plusieurs modèles : #1, #3 et, plus récemment, le #5. Mais selon une interview accordée à Auto Express de Dirk Adelmann, PDG de Smart Europe, et Kai Sieber, son responsable du design, le constructeur envisagerait de relancer une ForTwo ultra-compacte et électrique !

Retour aux origines

Kei Sieber y déclare qu’une ForTwo pourrait réintégrer la gamme du constructeur : « La ForTwo est au cœur de notre marque. Nous avons toujours la ferme intention de la réintégrer à notre gamme. »

smart EQ fortwo (pour illustration) // Source : smart

Cette décision, encore à l’étude, serait encouragée par la croissance du segment A, selon le PDG de Smart en Europe. Il est vrai que les constructeurs s’y intéressent de plus en plus : on y trouve déjà la Dacia Spring et la Leapmotor T03, tandis que Citroën envisagerait de relancer la 2CV sur ce segment. De son côté, Volkswagen a présenté le concept ID.1 Every, et Renault s’apprête à y faire son retour avec la future Twingo électrique. Smart aurait donc une carte à jouer avec une voiture électrique ultra-compacte.

Ne pas faire de néo-rétro

Contrairement à Mini, Fiat ou Renault, l’éventuel retour de la Smart ForTwo ne s’accompagnera pas d’un design néo-rétro. Dirk Adelmann l’a expliqué : « Mais si nous revenons avec un véhicule nettement plus petit que les modèles #1 et #3, nous veillerons à ce qu’il s’agisse d’une véritable Smart. Il n’est pas nécessaire que ce soit rétro ; Smart ne fait généralement pas de rétro, nous regardons vers l’avenir. »

On comprend ainsi que Smart ne souhaite pas capitaliser sur le néo-rétro. La première génération de ForTwo n’a pas marqué les esprits par son design, mais plutôt par son concept innovant : proposer une voiture de seulement 2,50 mètres capable de se faufiler partout en ville. Aujourd’hui, certains vélos cargo électriques s’en approchent en longueur, comme le B-Twin R500E qui mesure déjà 2,20 mètres et n’est pas le plus imposant de sa catégorie.

smart fortwo EQ (pour illustration) // Source : Smart

Si la Smart ForTwo revient, elle devrait conserver des dimensions similaires. La dernière génération avoisinait les 2,70 mètres, mais certains éléments emblématiques des premières versions devraient être repris, comme les portes sans encadrement, les roues placées aux quatre coins pour maximiser l’espace à bord, ou encore la configuration biplace.

Le moteur électrique serait logé à l’arrière, libérant ainsi de l’espace à l’avant et offrant une plus grande liberté pour la direction, afin de garantir un rayon de braquage ultra-court. Ces choix techniques « nécessiteraient d’investir dans une nouvelle plateforme », confesse Dirk Adelmann, ce qui pourrait faire grimper les prix.

smart EQ fortwo (pour illustration) // Source : smart

C’est surtout sur le plan de l’autonomie que la future ForTwo sera attendue, même si son usage restera majoritairement urbain. Les prochaines citadines du segment A devraient afficher environ 300 km d’autonomie en cycle WLTP. L’ancienne Smart ForTwo, elle, se contentait de 160 km. Il faudra donc presque doubler ce chiffre pour rester dans la course !

Patience cependant : d’après AutoExpress, cette nouvelle ForTwo n’arriverait qu’à la fin de la décennie, à un tarif autour des 20 000 livres sterling (environ 24 000 euros).

