« Audacieuse et choquante » : le patron de Citroën veut transformer la 2CV d’antan en voiture électrique

Citroën compte beaucoup sur sa ë-C3 pour dynamiser ses ventes de voitures électriques. Mais face à une Renault 5 qui joue la carte de la séduction, le combat risque d’être difficile. Et si Citroën utilisait la 2CV pour donner à la R5 sa plus grande concurrente ? C’est en tout cas ce que souhaite son patron.

Alors que Fiat ou Renault misent sur des réinterprétations néo-rétro pour séduire les clients, notamment avec la Renault 5, la Renault 4, la future Renault Twingo, mais aussi la Fiat 500e et la Grande Panda, Citroën et Peugeot esquivent totalement cette stratégie. Toutefois, selon les informations d’Autocar, Citroën envisagerait de relancer la 2CV.

« Exploiter un héritage »

Citroën a déjà évoqué en janvier l’éventualité de relancer la 2CV dans sa gamme. Selon Autocar, le développement d’un modèle prenant la relève de la 2CV aurait déjà commencé.

Plus récemment, dans une interview, Thierry Koskas, patron de Citroën, a déclaré que la 2CV était connue partout dans le monde et que la marque aux chevrons souhaitait « exploiter cet héritage ».

Relancer la 2CV ferait partie d’une stratégie globale pour Citroën, comme l’a expliqué Thierry Koskas : « À l’avenir, nous avons besoin de modèles emblématiques qui surprendront, que ce soit par leur design, leurs fonctionnalités ou autre. »

La stratégie se veut « audacieuse et choquante », et avec un modèle charismatique comme celui-ci, c’est toute la gamme Citroën qui pourrait en bénéficier : « C’est tout à fait ce que Citroën sait faire, et je pense que nous devons absolument le refaire, car cela aura un effet de halo sur les autres modèles ». Thierry Koskas a d’ailleurs rappelé que l’avenir de la gamme Citroën s’articulerait autour de quatre piliers : C3, C3 Aircross, C4 et C5 Aircross.

Le retour de la 2CV n’est pas encore gagné

Même si le directeur de la marque mentionne à plusieurs reprises la puissance mondiale et le succès commercial de la Citroën 2CV, il n’affirme pas encore son retour en tant que modèle néo-rétro. Pour l’instant, Citroën s’est interdit de suivre cette approche, y compris au sein de la marque DS, qui n’a pas réinterprété la mythique DS.

Cependant, la position de Citroën sur l’exploitation de son héritage semble progressivement évoluer. Lors du dernier Mondial de l’Auto de Paris, le constructeur aux chevrons a dévoilé une Citroën Ami restylée, intégrant quelques inspirations de la 2CV, notamment des phares avant ronds, un logo au design rétro et des grilles d’aération latérales.

D’après l’analyse d’Autocar, la future Citroën 2CV électrique reposerait sur la plateforme Smart-Car du groupe Stellantis, avec un duo moteur-batterie encore plus économique que les 113 ch et les 44 kWh de la ë-C3.

Cette nouvelle voiture électrique reprendra-t-elle le style de son aînée ou juste sa philosophie dépouillée ? Le rendez-vous pourrait être pris en 2028, soit 80 ans après la présentation de la première 2CV. En attendant, un concept-car devrait être présenté fin 2025 pour « donner une indication sur la manière dont [Citroën] conçoit la notion de confort et de gestion de l’espace ».