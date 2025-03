Renault 4 E-Tech : les commandes sont ouvertes, voici ses prix et ses équipements

Après sa présentation du Mondial de l’Auto 2024, la Renault 4 E-Tech dévoile ses tarifs. Cette voiture électrique débute à moins 30 000 euros (hors bonus) avec la petite batterie. Voici tous ses prix.

Renault 4 E-Tech // Source : Robin Wycke – Frandroid

Après la Renault 5 E-Tech, Renault ressuscite une nouvelle icône : la 4L. Avec la Renault 4 E-Tech (son nom complet), la marque veut proposer une alternative plus pratique et plus axée famille que la R5 électrique.

Présentée pour la première fois au Mondial de l’Auto de Paris en 2024, la R4 électrique dévoile aujourd’hui ses tarifs via un communiqué de presse. La promesse de débuter sous les 30 000 euros n’est atteint que par un tour de passe-passe…

Les deux batteries déjà disponibles

À l’inverse de la R5, dont la commercialisation avait débuté avec la grande batterie uniquement, la R4 propose dès son lancement deux tailles au choix – les mêmes que sa petite sœur, la plateforme étant identique :

40 kWh / moteur de 120 ch / 308 km d’autonomie selon le cycle WLTP ;

d’autonomie selon le cycle WLTP ; 52 kWh / moteur de 150 ch / 409 km d’autonomie WLTP.

Renault 4 E-Tech // Source : Renault

Évidemment, les tarifs ne sont pas les mêmes. À ce jeu, Renault affiche des chiffres intéressants… mais avec l’ensemble des aides gouvernementales déduites. Les tarifs bruts sont les suivants :

Batterie 40 kWh : à partir de 29 990 euros hors bonus écologique ;

hors bonus écologique ; Batterie 52 kWh : à partir de 33 490 euros hors bonus.

Renault 4 E-Tech // Source : Renault

La promesse de Luca de Meo, PDG de Renault, de proposer la R4 sous les 30 000 euros est donc respectée… uniquement grâce à un certificat d’économies d’énergie de 310 euros, disponible pour tous. Le bonus écologique est également à déduire, de 2 000, 3000 ou 4 000 euros selon vos revenus.

Des réservations ouvertes, mais pas pour tous

Les trois finitions déjà connues sur la Renault 5 électrique sont reprises : evolution, techno et iconic. Les équipements de série sont les suivants :

Gamme des prix Renault 4 E-Tech // Source : Renault

Cette Renault 4 E-Tech vous intéresse ? Les commandes sont déjà ouvertes… pour les détenteurs du R4 Pass uniquement. Pour le reste, il faudra attendre le 12 mars 2025 pour en profiter. Renault ne communique pas encore une date de livraison, mais les essais officiels auront lieu en mai ; les premiers clients devraient donc récupérer leur R4 peu de temps après.

Renault 4 E-Tech // Source : Renault

Rappelons que ce petit SUV de 4,12 m de long reprend les points forts de la R5, avec une pompe à chaleur dès le premier niveau de finition, mais aussi les services Google (dès la finition techno), ou encore une compatibilité V2G (vehicle to grid), permettant d’injecter l’électricité de la batterie vers le réseau, et d’être rémunéré.

Elle y ajoute un espace intérieur bien plus généreux, notamment aux places arrière et au coffre – un des défauts de la R5. Notons également une personnalisation étendue et même la possibilité d’obtenir un grand toit en toile, baptisé Plein Sud.

Source : Renault

Suffisant face à une concurrence débridée, notamment face aux Mini Aceman, BYD Atto 2, Peugeot E-2008, Fiat 600e, Citroën ë-C3 Aircross ou encore Ford Puma Gen-E ? Réponse dans les prochains mois.

