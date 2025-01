Smart fait malheureusement marche arrière sur la voiture électrique

Smart, détendu par les groupes Geely et Daimler, veut ralentir sur la voiture électrique, alors que la demande diminue. C’est pourquoi le constructeur va décliner son SUV #5 en une inédite version hybride rechargeable.

Si vous suivez l’actualité automobile, vous savez sans doute qu’à partir de 2035, les ventes de voitures thermiques neuves seront strictement interdites en Europe. Et ce malgré les protestations de nombreux constructeurs et de certains gouvernements. Cependant, cela ne devrait pas se faire en un claquement de doigts.

Un retour en arrière

En parallèle, les immatriculations de voitures électriques ont connu un ralentissement, que ce soit dans le monde, en Europe où à l’échelle de la France. On l’a vu à travers des chiffres récemment dévoilés. Forcément, cela ne rassure pas les marques. Elles sont nombreuses à avoir essuyé des baisses, et à vouloir revoir leurs plans pour le futur. De ce fait, Volvo ou encore Ford ont finalement renoncé à leur objectif de ne plus vendre que des autos électriques à partir de 2030.

Et elles ne sont pas les seules. C’est également le cas de Smart, qui ne commercialise actuellement que des voitures électriques. Mais la firme, qui appartient au groupe Daimler et au chinois Geely, ne veut pas se fermer de portes. C’est ainsi qu’un porte-parole de la marque a confirmé qu’une version hybride rechargeable de son SUV #5 était en préparation. C’est le responsable des opérations européennes de Smart qui s’est exprimé auprès des journalistes du site britannique Autocar.

Ce dernier explique : « nous considérons la mobilité individuelle propulsée par des moteurs à combustion et, en particulier, par des moteurs hybrides, comme une technologie de transition vers une conduite purement électrique. Il est important de répondre aux demandes et aux souhaits de plus en plus divers des clients. Smart ne peut exclure aucune solution technologique pour l’avenir à l’heure actuelle ». De plus, on sait que la technologie PHEV rencontre un succès grandissant en Chine, l’un des plus gros marchés pour le constructeur.

Pour le moment, les informations techniques sur cette nouvelle version restent encore inconnues. Cependant, il se dit qu’elle reprendra les caractéristique du nouveau Geely Galaxy 7 EM-i. Celui-ci embarque un moteur essence quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre, associé à un moteur électrique de 215 chevaux. Le tout est couplé à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 8,5 ou 19,1 kWh, offrant une autonomie maximale de 120 kilomètres CLTC. Soit environ 102 kilomètres avec l’homologation WLTP.

Un choix contesté

Pour rappel, l’actuelle version électrique peut quant à elle parcourir jusqu’à 650 kilomètres avec notre cycle européen, grâce à sa grosse batterie de 100 kWh. Le tout avec une puissance comprise entre 339 et 588 chevaux pour la version Brabus dotée de deux moteurs. Si cela reste encore à confirmer, il se dit que la commercialisation de la version PHEV devrait démarrer dans le courant de l’année 2026, tandis que la variante électrique arrivera dans les prochains mois, sans doute cet été.

Cependant, tout n’est pas rose, car on sait que l’hybride rechargeable est une motorisation bien plus polluante qu’il n’y paraît. En cause notamment, des conducteurs qui ne rechargent pas la batterie, mais aussi des tests d’homologation qui lui sont favorable. Cependant, cela devrait changer avec l’arrivée de la nouvelle norme Euro 6e bis, qui introduit des tests bien plus sévères. Ce qui pourrait précipiter la disparition des autos PHEV sous peu, alors qu’elles risquent d’être soumises à un malus plus élevé.

Il faut savoir qu’au sein du groupe Geely, Smart n’est pas la seule marque à renoncer à ne vendre que des voitures électriques. C’est également le cas de Lotus, dont le PDG Feng Quingfeng avait annoncé qu’elle présenterait des modèles dotés de la technologie « Super Hybride ». Il se peut que le SUV Eletre y ait notamment droit, tandis qu’un autre modèle surélevé rivalisant avec la Porsche Macan est prévu dans le courant de l’année 2025. En parallèle, Zeekr va aussi lancer trois modèles PHEV dans les prochains mois.