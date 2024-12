Obligation de l’USB-C en 2025 : les produits qui disparaissent des rayons et ceux qui poseront un problème

Exit les tiroirs remplis de câbles incompatibles ! À partir du 28 décembre 2024, l’USB-C devient la norme obligatoire en France. Mais, il y a encore du travail.

Fini le casse-tête des multiples chargeurs ! À partir du 28 décembre 2024, la France franchit un pas décisif vers l’uniformisation des connecteurs électroniques. Le décret n° 2023-1271, transposant la directive européenne 2022/2380/UE, impose l’USB-C comme standard universel pour de nombreux appareils. Une mesure qui va bien au-delà du simple changement de prise.

Cette réglementation apporte deux changements majeurs : l’obligation d’intégrer une prise USB-C pour la recharge et la vente séparée des chargeurs. Pour vous, cela signifie la fin programmée des câbles propriétaires, à commencer par le Lightning d’Apple, qui devra retirer de la vente ses iPhone 14 et SE en Europe.

L’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) sera chargée de contrôler la mise en conformité des appareils. Pour faciliter la transition, une nouvelle signalétique va faire son apparition sur les emballages, indiquant clairement les caractéristiques de charge nécessaires.

Les défis techniques et les exceptions

Si l’USB-C devient la norme, tous les appareils ne sont pas logés à la même enseigne. Les besoins en puissance varient considérablement : certains accessoires se contentent de quelques watts en 5 V, quand d’autres nécessitent des puissances bien plus importantes.

Le cas des ordinateurs portables illustre parfaitement ces défis techniques. Ils bénéficient d’un délai supplémentaire jusqu’au 26 avril 2026, et pour cause : certains modèles gaming nécessitent plus que les 240 W maximum que peut fournir l’USB-C actuel. Un véritable casse-tête pour les constructeurs qui devront repenser leurs designs.

Logitech MX Master 2S

Pour les périphériques comme les claviers et souris, la transition pose également question. Certains modèles très populaires, comme les Logitech MX Master 2S, encore équipés de ports Micro-USB, devront disparaître des rayons malgré leur popularité.

Une signalétique

Pour faciliter la compréhension des consommateurs, l’ANFR a mis en place une signalétique claire et intuitive sous forme de pictogrammes :

Un premier symbole 🔌 qui indique simplement la présence d’un chargeur dans la boîte

Un second symbole ❌ qui signale l’absence de chargeur

Un troisième symbole plus technique ⚡ qui spécifie les besoins en puissance de l’appareil : dans ce cas, il doit être alimenté par un chargeur USB-PD (Power Delivery) fournissant entre 4,5 W minimum et 30W maximum

Cette nouvelle signalétique standardisée permet ainsi à chacun d’identifier rapidement les caractéristiques de charge de son appareil et de choisir le chargeur adapté sans risque d’erreur.