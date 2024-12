En 2025, les produits Microsoft Surface reviendraient à leurs premières amours… mais ce n’est pas tout

Lancés en septembre, les processeurs mobiles Intel Lunar Lake pourraient bientôt s’installer à bord de plusieurs PC de la gamme Surface. En 2025, Microsoft miserait également sur la commercialisation d’un nouveau Surface Laptop Studio, mais aussi sur le lancement d’un nouvel appareil de 11 pouces.

Le Surface Laptop 7 de 15 pouces, pour illustration // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Microsoft aurait de nombreuses nouveautés à nous présenter pour sa gamme Surface, et la firme pourrait s’y atteler (au moins en partie) dès le premier trimestre 2025. C’est ce que rapporte Zac Bowden, journaliste pour Windows Central.

Bien informé lorsqu’il s’agit des projets de Microsoft, l’intéressé explique que le géant de Redmond préparerait la commercialisation d’une nouvelle tablette Surface Pro et de nouveaux ordinateurs portables Surface Laptop, équipés de processeurs Intel Lunar Lake, lancés en septembre dernier.

En parallèle, Microsoft commercialiserait également un Surface Laptop Studio actualisé, plus performant, ainsi qu’un nouveau produit Surface de 11 pouces, motorisé de son côté par une puce ARM.

Intel reviendrait en force sur les produits Surface

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’une nouvelle fournée de Surface Laptop propulsée par des processeurs Intel Lunar Lake. Il y a quelques semaines, un prototype de Surface Laptop 7 motorisé par un Intel Core Ultra 7 268V avait notamment été aperçu sur un site chinois de vente entre particuliers (Goofish, équivalent local de Le Bon Coin).

Microsoft chercherait donc à proposer sur ses Surface Pro 11 et Surface Laptop 7 une option Intel, en complément des options ARM disponibles depuis le lancement de ces deux produits au printemps. Pour rappel, ces derniers sont actuellement équipés de processeurs Qualcomm Snapdragon X Plus ou X Elite en fonction de la configuration choisie.

Selon toute logique, ces nouveaux modèles Lunar Lake reprendront le même châssis et les mêmes caractéristiques techniques que les variantes ARM actuelles.

Il semble néanmoins que Microsoft miserait sur un revêtement anti-reflets différent pour leur écran, inspiré par celui inclu jadis sur les Surface Laptop 6 et Surface Pro 10. Certaines sources de Zac Bowden laissent par ailleurs entendre que les Surface Laptop sous processeur Lunar Lake pourraient proposer une connectivité 5G, vraisemblablement en option.

Le Surface Laptop Studio pourrait lui aussi être mis à jour sur le plan technique // Source : Brice Zerouk pour Frandroid

Des annonces Surface dès le CES 2025 ?

En parallèle, Microsoft tablerait aussi sur le lancement d’un Surface Laptop Studio réactualisé. Le modèle actuel, lancé en 2023, est en effet dépassé puisque toujours équipé d’un processeur Intel Core de 13ème génération.

Microsoft voudrait donc remédier à cela en y installant soit un processeur Intel Lunar Lake, soit une puce ARM Qualcomm Snapdragon X. Le géant américain ayant déjà opté pour des processeurs AMD sur certaines références par le passé, on ne peut pas non plus écarter l’hypothèse d’une nouvelle version de ce Surface Laptop Studio sous processeur AMD Ryzen AI 300 Strix Point.

Toujours selon les informations glanées par Windows Central, Microsoft plancherait enfin sur un nouveau produit Surface de 11 pouces. Ce dernier miserait pour sa part sur un SoC milieu de gamme Qualcomm Snapdragon X Plus. L’engin prendrait la forme d’un Surface Laptop Go un peu plus premium que le modèle actuel.

Reste à savoir quand Microsoft serait disposé à en dire plus par les canaux officiels. Comme évoqué plus haut, Zac Bowden croit à une première salve de ces produits sur le premier trimestre 2025. Il n’est donc pas interdit de penser que la firme aura des choses à nous dire en janvier, lors du CES. Si c’est le cas, nous serons fixés dans moins d’un mois.