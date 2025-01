PlayStation Plus démarre 2025 en offrant trois jeux marquants

Sony dévoile sa première sélection de jeux PlayStation Plus pour 2025, proposant trois titres aux univers radicalement différents. À partir du 7 janvier, les abonnés pourront enrichir leur bibliothèque avec un jeu d’action controversé, un excellent jeu de course, et une pépite indépendante.

Sony vient de lever le voile sur son premier lot de jeux offerts de l’année. En janvier 2025, les abonnés au PlayStation Plus auront de nouveau droit à trois titres. Les abonnés ont jusqu’au 3 février pour ajouter ces jeux à leur bibliothèque. En parallèle, on rappelle qu’il ne reste que quelques jours, jusqu’au 6 janvier, pour récupérer les titres de décembre : It Takes Two, le jeu coopératif multi-récompensé, Aliens: Dark Descent, et l’ambitieux MMO Temtem.

Les jeux PS+ ajoutés en janvier 2025

À partir du 7 janvier 2025, voici les nouveaux jeux ajoutés à tous les abonnements PlayStation Plus, sans frais supplémentaires.

Suicide Squad : Kill the Justice League – PS5

– PS5 Need for Speed Hot Pursuit Remastered – PS4

– PS4 The Stanley Parable : Ultra Deluxe – PS4, PS5

Suicide Squad Kill the Justice League arrive sur PS5 un an après sa sortie mouvementée. Le titre de Rocksteady Studios, qui n’avait pas rencontré le succès escompté, s’offre une seconde chance auprès des joueurs. Cette version inclut l’intégralité du contenu post-lancement, notamment les quatre saisons qui ont enrichi le roster avec des personnages comme Deathstroke, le Joker, Mrs. Freeze et Lawless. Une mise à jour majeure, prévue le 14 janvier, introduira un mode hors ligne permettant aux joueurs de profiter de la campagne principale même après l’arrêt éventuel des serveurs multijoueurs.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered est, de son côté, l’excellence du genre racing sur PS4. Développé par Criterion Games, le studio derrière la légendaire série Burnout, ce remaster du jeu de 2010 offre des courses-poursuites dans des environnements ouverts inspirés de la côte ouest américaine. Les joueurs peuvent incarner aussi bien les forces de l’ordre que les pilotes en cavale, dans des confrontations à haute vitesse bénéficiant d’une réalisation technique modernisée.

Enfin, The Stanley Parable Ultra Deluxe vient compléter cette sélection sur PS4 et PS5. Cette version augmentée du jeu culte de 2013 ne se contente pas d’améliorer les graphismes : elle enrichit considérablement l’expérience originale avec du nouveau contenu. Ce jeu narratif métafictionnel, salué pour son écriture intelligente et son humour, questionne la notion de choix dans les jeux vidéo et la relation entre créateurs et joueurs.