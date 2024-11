PS Plus : un super jeu à (re)découvrir en décembre 2024

Voici les trois jeux qui rejoignent le catalogue PS+ en décembre 2024 avec notamment l’arrivée de l’excellent It Takes Two.

It Takes Two

Les personnes abonnées au PlayStation Plus (Essential, Extra ou Premium) vont rapidement pouvoir jouer aux nouveaux jeux ajoutés au catalogue de la plateforme de Sony. Les titres concernés sont accessibles du 3 décembre 2024 au 6 janvier 2025 sur les consoles de jeux PS4 et les différentes versions de la PS5.

Les jeux PS+ ajoutés en décembre 2024

À partir du 3 décembre 2024, voici les nouveaux jeux ajoutés à tous les abonnements PlayStation Plus, sans frais supplémentaires.

It Takes Two – PS4, PS5 ;

Aliens: Dark Descent – PS4, PS5 ;

Temtem – PS5.

Cette fournée est donc l’occasion parfaite de rappeler notre amour pour It Takes Two. Un excellent jeu de coopération sorti en 2021 qu’on aimerait redécouvrir pour la première fois, encore et encore. L’histoire est belle, le gameplay est très malin et le jeu est tout simplement très divertissant. Jouez à It Takes Two.

Côté PS+ Premium, Sony fête les 30 ans de la PlayStation avec de nouveaux jeux rétro qui rejoignent le catalogue des classiques. Les voici ci-dessous.

Sly 2: Association de Voleurs

Sly 3: Honor Among Thieves

Jak & Daxter: The Precursor Legacy