Trump recule : pas de taxes sur les smartphones et PC portables

Dans la guerre commerciale USA-Chine, les smartphones et PC sortent indemnes des surtaxes.

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine bat son plein, et pourtant, une nouvelle inattendue vient de tomber : les smartphones, les ordinateurs et certains autres produits électroniques sont exemptés des surtaxes douanières imposées par Donald Trump.

Pour comprendre, il faut d’abord remettre les choses dans leur contexte. Les États-Unis et la Chine se livrent une bataille économique sans merci depuis des années. Trump, fidèle à sa stratégie de négociation musclée, a imposé des droits de douane de 145 % sur une tonne de produits importés de Chine.

Surprise, ce samedi 12 avril, les smartphones, les PC et les semi-conducteurs passent à travers les mailles du filet.

Pour aller plus loin

Les taxes de Trump asphyxient Apple

Un soulagement pour la tech

C’est une bouffée d’air frais pour des entreprises comme Apple, qui ont vu leurs coûts grimper en flèche à cause des taxes.



Certaines marques, comme Razer ou Framework, ont même carrément mis en pause leurs ventes sur le sol américain, le temps que la tempête passe. Avec cette annonce, ces entreprises peuvent respirer un peu.

On pourrait penser que c’est un cadeau pour la Chine, mais es États-Unis veulent surtout protéger leurs champions nationaux, comme Apple, HP ou Dell.

Ces géants sont des piliers de l’influence technologique américaine dans le monde. Les affaiblir en augmentant les coûts sur leur propre marché, c’est risquer de les voir perdre du terrain face à des concurrents étrangers. En gros, c’est une question de stratégie : garder les cadors de la tech US en pole position.

Une partie d’échecs économique

Cette exemption, ce n’est pas juste un cadeau tombé du ciel. C’est une pièce dans une partie d’échecs économique bien plus grande. Les États-Unis jouent sur plusieurs tableaux : ils veulent montrer qu’ils peuvent être durs avec la Chine, tout en évitant de se tirer une balle dans le pied. Laisser les surtaxes frapper les smartphones et les PC aurait pu faire grimper les prix pour les consommateurs américains, mais surtout fragiliser des entreprises clés. Et ça, Washington ne pouvait pas se le permettre.

Alors, on négocie, on ajuste, on fait des concessions tactiques. Les discussions commerciales vont continuer à occuper le devant de la scène au deuxième trimestre, avec peut-être de nouveaux accords en vue.

Pour les fabricants de smartphones et de PC portables aux États-Unis, il y a un autre défi à relever : les stocks. Avec la menace des taxes qui plane depuis des semaines, beaucoup d’entreprises ont accumulé des réserves énormes pour éviter les mauvaises surprises. Maintenant que les surtaxes sont écartées pour leur secteur, il va falloir écouler tout ça sans inonder le marché.