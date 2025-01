ChatGPT Pro n’est pas rentable, selon son créateur

Après avoir lancé en décembre une formule professionnelle pour son intelligence artificielle, Sam Altman affirme aujourd’hui que cette formule profite davantage aux utilisateurs qu’à OpenAI.

Sam Altman, co-fondateur d’OpenAI

Le lancement a-t-il été précipité ? En décembre dernier, OpenAI a lancé une formule professionnelle pour ChatGPT, avec un abonnement à plus de 200 euros par mois. Une offre qui, bien que comportant peu d’avantages par rapport à la version à 20 euros, a réussi à trouver son public au détriment d’OpenAI.

Un mauvais calcul

C’est sur X (anciennement Twitter) que Sam Altman, cofondateur d’OpenAI, s’est exprimé au sujet de cette nouvelle formule. Il explique avoir « personnellement choisi le prix », pensant que cela serait profitable pour l’entreprise. Malheureusement, cette formule, qui lève la plupart des restrictions d’utilisation et donne accès aux derniers modèles de l’entreprise, est beaucoup plus utilisée que prévu. Altman l’admet : « Nous perdons actuellement de l’argent sur les abonnements OpenAI Pro ».

Une société pas rentable

Au-delà de la formule Pro, OpenAI est encore loin d’être rentable. D’après de récentes informations, la société s’attend à des pertes de 5 milliards de dollars pour un chiffre d’affaires de 3,7 milliards de dollars, selon TechCrunch.

En conséquence, l’entreprise se prépare à une restructuration et a récemment admis avoir besoin de plus de capitaux, souligne TechCrunch, pour atteindre la rentabilité. Si aucunes informations officielles n’a pour le moment été fait à ce sujet, on peut également penser que le prix de tous les abonnements existants pourrait être revu à la hausse.

