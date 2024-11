Cette astuce rend la recherche ChatGPT sur iPhone encore plus efficace

OpenAI vient de déployer une mise à jour pour ChatGPT qui facilite encore un peu plus l’utilisation de son tout nouveau moteur de recherche sur iOS : l’intégration à l’appli Raccourcis d’Apple.

Source : Unsplash

Vous rêvez d’utiliser le moteur de recherche de ChatGPT pour tout et n’importe quoi, mais son utilisation est encore un peu trop laborieuse ? N’ayez crainte, la maison mère du célèbre chatbot a pensé à vous. Comme l’a remarqué MacRumors, l’application ChatGPT sur iOS intègre désormais un raccourci vers le moteur de recherche boosté à l’IA.

Depuis l’appli Raccourcis sur iPad ou iPhone, vous pouvez désormais lancer directement ChatGPT Search. Ainsi, plus besoin d’aller farfouiller dans l’appli ChatGPT pour trouver le moteur de recherche dédié, vous pouvez désormais y accéder directement depuis l’application, depuis l’écran d’accueil de votre appareil ou via une commande Siri.

Uniquement pour les comptes payants

L’option n’est pour le moment disponible que sur la toute dernière version de l’application et pour les utilisateurs et utilisatrices de la version payante de ChatGPT. Si vous cochez ces deux cases, une option « Open SearchGPT » devrait être disponible au sein de l’application Raccourcis d’Apple. En un clic, il est donc possible de lancer le moteur de recherche GPT, un peu comme vous le feriez pour Google, Bing ou DuckDuckGo.

Une capture d’écran de ChatGPT Search // Source : OpenAI

Celles et ceux qui veulent aller plus loin pourront même placer un raccourci sur l’écran d’accueil de leur machine, lier l’automatisation à une commande vocale Siri ou même imaginer des scénarios plus compliqués via la pléthore d’options offertes par l’application Raccourcis d’Apple. Si vous n’avez pas d’abonnement à ChatGPT, pas de panique, OpenAI a promis de rendre la fonctionnalité disponible à tous et toutes « dans les prochains mois ».

Un avant-goût d’Apple Intelligence

Les utilisateurs et utilisatrices de ChatGPT en version gratuite ne sont pas pour autant démunis. Des raccourcis existent aussi pour lancer ChatGPT Voice ou entamer une discussion avec ChatGPT à la volée. De quoi automatiser quelques tâches facilement.

Si cette intégration au logiciel d’Apple est encore un peu du bricolage, elle donne tout de même une idée de ce à quoi pourrait ressembler un Siri dopé à ChatGPT. Promis par Apple depuis l’officialisation d’Apple Intelligence, ce Siri 2.0 prend son temps et ne risque pas d’arriver sur le Vieux Continent tout de suite. Via l’utilisation d’un raccourci vers GPT Search il est donc possible d’émuler ce que cela pourrait donner.