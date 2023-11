Comment remplacer Siri par ChatGPT sur votre iPhone 15 Pro

Avec la fonction de discussion vocale avec ChatGPT et le bouton Action des iPhone 15 Pro, il est possible de remplacer Siri par ChatGPT. De quoi avoir un assistant vocal plus loquace, puisque plus compréhensif et plus performant.

Il y a quelques mois, ChatGPT sortait ChatGPT Voice : une fonctionnalitĂ© pour « discuter » avec le chatbot d’OpenAI. Quelques semaines plus tard, elle dĂ©barquait sur la version gratuite de l’outil. AssociĂ©e au bouton Action des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, elle permet d’ĂŞtre utilisĂ©e comme un assistant vocal. Si l’on pouvait dĂ©jĂ activer ChatGPT en le demandant Ă Siri, ce qui est possible sur les derniers iPhone va plus loin, tout en Ă©tant gratuit.

Comment activer ChatGPT avec le bouton Action des iPhone 15

RĂ©cemment, le bouton Action s’est ouvert aux applications tierces. Plus besoin de se restreindre aux quelques usages prĂ©configurĂ©s par Apple : la marque semble avoir Ă©coutĂ© les critiques. Pour ce faire, suivez la marche Ă suivre :

Rendez-vous dans les paramètres du smartphone et allez dans le menu « Bouton Action » ; Descendez jusqu’Ă l’option « Raccourci » ; Cliquez sur « Choisir un raccourci » ; SĂ©lectionnez « ChatGPT » dans la liste des applications disponibles ; Ensuite, appuyez sur le raccourci « DĂ©marrer une conversation vocale »

Ă€ noter que l’application Raccourcis (Shortcuts en anglais) est indispensable et doit ĂŞtre tĂ©lĂ©chargĂ©e sur votre iPhone. Cette application permet de crĂ©er plein d’autres usages avec le chatbot, en lui donnant du contexte (position, heure, date, mĂ©tĂ©o). De quoi crĂ©er une routine matinale avec ChatGPT, qui peut vous rappeler les Ă©vĂ©nements du jour, vous indiquer la mĂ©tĂ©o, etc.

Quand ChatGPT devient un assistant vocal

Une fois que tout cela est configurĂ©, il vous suffit de maintenir enfoncĂ© le bouton Action pour lancer ce qu’on appelle une session vocale avec ChatGPT. Pour la première, il vous faudra sĂ©lectionner une voix parmi les cinq diffĂ©rentes : Ember, Sky, Breeze, Juniper et Cove. L’application permet de poser des questions, qui sont analysĂ©es par le chatbot, qui vous rĂ©pond ensuite.

L’avantage principal par rapport Ă Siri, c’est que ChatGPT est plus performant et rĂ©pond de manière bien plus « intelligente ». Ne soyez nĂ©anmoins pas surpris par le temps de latence qu’il peut y avoir. En mettant de cĂ´tĂ© cela, la dĂ©monstration est tout de mĂŞme impressionnante. C’est sans doute l’un des usages les plus intĂ©ressants du bouton Action.