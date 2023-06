iPhone : ChatGPT peut être commandé à la voix grâce à Siri

L'application ChatGPT sur iOS et iPadOS se met à jour, et elle pourrait bien tout changer. Elle ajoute le glisser-déposer de texte, la prise en charge de Siri ainsi que les raccourcis.

Depuis quelques semaines, ChatGPT est disponible en tant qu’application sur l’App Store. Ce qui veut dire qu’on peut l’utiliser nativement sur iPhone et iPad. OpenAI a publié une nouvelle mise à jour apportant des fonctionnalités intéressantes.

Siri est trop limité ? Vous pouvez le remplacer par ChatGPT

On reproche très souvent à Siri d’être trop limité dans ce qu’on peut lui demander, ou bien dans ses réponses. En tant qu’assistant vocal, il est en retard par rapport à ses concurrents. D’un autre côté, beaucoup chantent les louanges de ChatGPT et de son « intelligence ». Mais qu’est-ce que ça donnerait si on fusionnait les deux ?

C’est ce que permet désormais l’application ChatGPT. En utilisant Siri, on peut utiliser le chatbot via les « Raccourcis », ou « Shortcuts » en anglais d’Apple. Une automatisation reste nécessaire pour utiliser ChatGPT via Siri, mais sur le principe cela fonctionne.

Les autres changements apportés à ChatGPT sur iPhone et iPad

À noter que la version iPadOS de l’application s’améliore : elle peut à présent fonctionner en plein écran sur les iPad. Il faut également mentionner la prise en charge du « glisser-déposer » dans ChatGPT.

Cette fonction permet de déplacer les messages de l’interface vers d’autres applications. Pratique pour copier-coller des réponses ailleurs, pour les partager de façon textuelle et non via une capture d’écran.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.