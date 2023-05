Vous pouvez profiter de l’application ChatGPT sur votre iPhone en France

La dernière initiative d'OpenAI est une application officielle ChatGPT pour iPhone, un tournant majeur pour la technologie de pointe en matière de chatbot.

Mise à jour du 25 mai 2023 : ChatGPT n’est plus seulement disponible aux États-Unis, il l’est aussi en France. Vous pouvez le télécharger sur l’App Store. Pour Android, il faudra encore patienter, mais nous n’avons une petite astuce plus bas.

OpenAI ChatGPT Télécharger OpenAI ChatGPT gratuitement Web

Article original du 18 mai 2023 :

L’application ChatGPT est désormais disponible gratuitement sur l’App Store, du moins aux États-Unis. La sortie dans le reste du monde est prévue dans les semaines à venir. Quant à la version Android de l’application, elle est également prévue pour une publication « prochaine ».

ChatGPT conserve l’interface utilisateur épurée de la version web du chatbot. Les utilisateurs peuvent saisir du texte dans le champ de chat comme d’habitude et reçoivent une réponse instantanée de l’intelligence artificielle. L’application ne montre aucune publicité et ne propose pas de microtransactions.

L’abonnement à ChatGPT Plus peut être souscrit directement via l’application pour un montant de 19,99 dollars par mois. Cet abonnement offre l’accès à la version plus récente du modèle GPT-4, ainsi qu’un accès prioritaire, permettant à l’utilisateur de recevoir des réponses du chatbot même en période de forte sollicitation des serveurs.

Pour aller plus loin

ChatGPT : voici le piège dont il faut se méfier

La sortie d’une application officielle ChatGPT est une excellente nouvelle pour de nombreuses raisons, l’une d’entre elles étant la sécurité. En effet, les applications tierces non officielles peuvent parfois être des arnaques, abusant de l’intérêt des utilisateurs pour cette technologie pour leur soutirer des informations ou de l’argent. L’application officielle garantit une expérience sécurisée et de qualité, directement de la source.

OpenAI ChatGPT Télécharger OpenAI ChatGPT gratuitement Web

En attendant que l’application soit disponible dans votre région, ou si vous utilisez Android pour lequel l’application n’est pas encore disponible, vous pouvez toujours profiter de ChatGPT sous forme de web app. Il suffit d’ajouter un raccourci vers le site web de ChatGPT sur votre écran d’accueil. Cette méthode vous donne accès à toutes les fonctionnalités du chatbot directement depuis votre navigateur, sans avoir à installer une application dédiée.

Pour iOS

Ouvrez Safari et allez sur le site web de ChatGPT. Appuyez sur l’icône de partage en bas de l’écran (le carré avec une flèche pointant vers le haut). Dans le menu qui s’ouvre, choisissez l’option « Sur l’écran d’accueil ». Vous pouvez maintenant renommer le raccourci si vous le souhaitez. Quand vous avez terminé, appuyez sur « Ajouter » en haut à droite.

Et voilà ! Vous devriez maintenant avoir un raccourci vers le site web de ChatGPT sur l’écran d’accueil de votre iPhone.

Pour Android

Le processus peut varier légèrement selon le navigateur et la version d’Android que vous utilisez, mais en général, voici comment procéder.

Ouvrez votre navigateur (par exemple, Chrome) et allez sur le site web de ChatGPT. Appuyez sur le menu (trois points verticaux ou horizontaux, selon le navigateur) en haut à droite de l’écran. Dans le menu qui s’ouvre, choisissez l’option « Ajouter à l’écran d’accueil » ou « Installer ». Vous pouvez maintenant renommer le raccourci si vous le souhaitez. Ensuite, appuyez sur « Ajouter » ou « Installer ».

Et voilà ! Vous devriez maintenant avoir un raccourci vers le site web de ChatGPT sur l’écran d’accueil de votre appareil Android.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.