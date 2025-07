iPhone, Apple TV, HomePod mini : tous auraient en commun cette mystérieuse nouvelle puce évoquée par mégarde

Un indice contenu dans du code d’iOS 18 suggère qu’Apple travaillerait sur une nouvelle puce, pour l’instant inconnue au bataillon, et désignée en interne par le nom de code « Proxima ». Cette dernière serait installée autant sur de prochains modèles d’iPhone, que sur les futurs Apple TV et HomePod mini.

L’HomePod Mini, pour illustration // Source : Frandroid

« Proxima », ce serait le nom de code d’une puce encore très mystérieuse conçue par Apple pour un usage transversal sur plusieurs appareils dont l’iPhone, les futures Apple TV et le prochain HomePod mini. Mais d’où sort cette piste et à quoi servirait ce nouveau composant ? MacRumors nous donne quelques éléments de réponse dans un article publié cette semaine.

Tout commence avec une vidéo partagée le mois dernier sur YouTube par un chinois. L’intéressé aurait réussi à mettre la main sur ce qui est présenté comme un prototype d’ingénierie de l’iPhone 16, lancé l’année dernière.

Un mystérieux prototype… nous met sur la piste d’une mystérieuse puce

Strictement réservé à un usage interne, cet appareil n’aurait jamais dû quitter les locaux d’Apple, mais le démarrer permet de découvrir qu’il fonctionne sur une build d’iOS 18 réservée aux développeurs du géant de Cupertino. Une version de build « non-UI », qui ne peut pas afficher d’interface ou d’écran d’accueil. Ce prototype était vraisemblablement voué à du codage et des tests opérés depuis un Mac… et n’embarque donc même pas d’écran.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Ce dispositif réduit votre facture d’électricité Voici le SolarFlow 2400 AC de Zendure, un dispositif onduleur + batterie qui combine stockage, alimentation de secours et optimisation énergétique. Il est simple à installer et réduit votre facture d’électricité.

C’est dans le code de cette fameuse build non-UI d’iOS 18 que le vidéaste chinois a découvert la référence à plusieurs puces n’ayant pas encore été présentées par Apple.

Parmi elles, certaines coulent de source. On sait depuis longtemps que l’entreprise travaille dessus pour ses prochains appareils. Ces lignes de code évoquent par exemple les puces :

A19 des iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17e

A19 Pro des iPhone 17 Pro, et 17 Pro Max

M5 des futurs MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini, iMac, iPad Pro, et Vision Pro

M5 Pro des prochains MacBook Pro et Mac mini, entre autres

S11, le SIP des futurs modèles d’Apple Watch

Apple C2, remplaçante de l’actuel modem 5G Apple C1 de l’iPhone 16e

La référence la plus croustillante est toutefois celle relative à une puce baptisée « Proxima »… dont on ignore presque tout. Cette dernière serait entièrement nouvelle et conçue en interne par Apple pour la gestion du Wi-Fi et du Bluetooth.

Elle avait été repérée pour la première fois l’année dernière par le sémillant Mark Gurman, journaliste particulièrement bien informé du média américain Bloomberg, qui avait alors indiqué qu’elle serait incluse à plusieurs appareils, dont les prochains modèles d’Apple TV et de HomePod mini que nous évoquions plus haut. D’après lui, certains modèles d’iPhone 17 en seraient également pourvus, au même titre que plusieurs iPad et Mac attendus courant 2026.

Cette puce « Proxima » aurait notamment pour objectif d’aider Apple à se débarrasser encore un peu plus des solutions sans-fil qu’elle doit pour l’instant acheter à des fabricants tiers. Avec « Proxima », Apple pourrait notamment fausser compagnie à au moins certaines puces Wi-Fi / Bluetooth commandées pour l’instant au géant Broadcom… qui serait alors sur la sellette à l’instar de Qualcomm et ses modem 5G, voués à être peu à peu abandonnés par Apple au profit de ses propres puces « C », développées en interne.

On ne sait pas encore grand chose de « Proxima », mais de précédentes informations laissaient à penser qu’elle pourrait gérer le standard Wi-Fi 6E voire Wi-Fi 7. Elle permettrait alors à l’Apple TV et au HomePod mini de monter en gamme sur ce terrain, puisque ces deux appareils sont respectivement équipés en Wi-Fi 6 « classique » et Wi-Fi 4.