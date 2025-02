Tous les iPhone 17 intégreront une puce Wi-Fi conçue par Apple, et cela pourrait tout changer

Apple s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa stratégie d’intégration verticale. Un composant clé des smartphones devrait bientôt être conçu en interne sur tous les iPhone de la série 2025.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, tous les modèles de la gamme iPhone 17, prévue pour l’automne 2025, seront équipés d’une puce Wi-Fi conçue en interne par la firme de Cupertino. Cette décision marque un changement significatif par rapport aux générations précédentes d’iPhone, qui utilisaient des puces Wi-Fi fournies par Broadcom. Apple poursuit ainsi sa stratégie de développement de composants clés en interne, après avoir déjà introduit sa propre puce modem 5G, baptisée C1, dans l’iPhone 16e lancé cette semaine.

Selon Kuo, ce passage à une puce Wi-Fi maison ne vise pas uniquement à réduire les coûts de production. L’analyste affirme que ce changement « améliorera la connectivité entre les appareils Apple », laissant entrevoir des synergies potentielles au sein de l’écosystème de la marque.

Pour aller plus loin

iPhone 16e : que signifie le ‘e’ et pourquoi ne plus l’appeler ‘SE’ ?

Une intégration poussée pour des performances optimisées

L’adoption d’une puce Wi-Fi propriétaire s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’Apple visant à maîtriser les composants clés de ses appareils. Cette approche, déjà appliquée avec succès pour les processeurs des Mac et des iPhone, permet à l’entreprise d’optimiser les performances et l’efficacité énergétique de ses produits. C’est en partie pour cela que les iPhone parviennent à avoir une bien meilleure autonomie que les smartphones Android, à capacité de batterie égale.

Bien que les détails techniques de cette nouvelle puce Wi-Fi restent à confirmer, des rumeurs antérieures suggéraient qu’elle pourrait prendre en charge la norme Wi-Fi 7. Cette technologie promet des débits théoriques pouvant atteindre 40 Gbps, soit quatre fois plus rapides que le Wi-Fi 6E actuel. Elle permettrait également une utilisation simultanée des bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, améliorant ainsi la stabilité et réduisant la latence des connexions.

Il est intéressant de noter que seul l’iPhone 17 Air devrait intégrer la puce modem C1, tandis que les autres modèles continueront probablement d’utiliser des modems Qualcomm. Cette différenciation pourrait s’expliquer par des contraintes de production ou une stratégie de déploiement progressif des technologies propriétaires d’Apple. À terme, l’objectif d’Apple serait évidemment de combiner ses puces Wi-Fi et modem en un seul composant, optimisant ainsi l’espace interne des appareils et leur efficacité énergétique.