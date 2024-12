Apple aurait abandonné son projet de puce M4 « Extreme », sa plus puissante jamais conçue

Une nouvelle qui risque de décevoir les passionnés de Mac : Apple aurait abandonné le développement de sa puce M4 « Extreme », selon un rapport de The Information. Ce processeur, qui devait être le plus puissant jamais conçu par Apple, aurait intégré jusqu’à 64 cœurs CPU et 160 cœurs GPU.

Selon les sources de The Information, le géant de Cupertino aurait pris cette décision l’été dernier, réorientant ses équipes d’ingénieurs en Israël vers le développement d’une nouvelle puce dédiée à l’intelligence artificielle. Cette dernière serait développée en partenariat avec Broadcom pour améliorer les performances de l’IA sur les iPhone, iPad et Mac.

La puce M4 Extreme devait être une prouesse technique, assemblant quatre puces plus petites pour créer le processeur le plus puissant jamais embarqué dans un ordinateur vendu au grand public. Ce composant était principalement destiné au Mac Pro et au Mac Studio, les stations de travail haut de gamme d’Apple.

La puce M4 Extreme ne verra finalement pas le jour

Cette réorientation stratégique n’est pas totalement surprenante. Les Mac Pro et Mac Studio ne représentent qu’une infime partie des ventes de Mac, et l’intelligence artificielle est devenue une priorité pour Apple. La société semble privilégier le développement de technologies qui profiteront au plus grand nombre d’utilisateurs.

Pour autant, Apple n’abandonne pas complètement le segment haut de gamme. Une puce M4 Ultra devrait voir le jour l’année prochaine pour équiper les prochaines versions du Mac Studio et du Mac Pro, qui n’ont pas reçu de mise à jour avec la génération M3.

Les spécifications prévues pour la M4 Extreme étaient impressionnantes. Avec ses 64 cœurs CPU et 160 cœurs GPU, elle aurait représenté un bond significatif par rapport aux puces actuelles d’Apple. Cette architecture ambitieuse, basée sur l’assemblage de quatre puces M4 Max, aurait établi une nouvelle référence en termes de performances.

Bien que ce projet soit abandonné pour le moment, Apple pourrait le reprendre ultérieurement. Pour l’heure, la société concentre ses ressources sur le développement de l’IA, mais une future puce M5 Extreme n’est pas à exclure.