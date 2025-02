iPhone 16e : que signifie le ‘e’ et pourquoi ne plus l’appeler ‘SE’ ?

L’iPhone 16e a été lancé le 19 février par Apple. Il remplace l’iPhone SE 3 de 2022, mais sa nomenclature a changé. Que veut-elle dire ?

iPhone 16e // Source : Apple

Pas de keynote, mais une vidéo diffusée sur YouTube et une toute nouvelle page sur le store d’Apple, voilà a quoi a eu droit le nouvel iPhone 16e hier.

Ne l’appelez d’ailleurs plus iPhone SE 4, comme on a pu en parler depuis des mois. Non, Apple a choisi de le nommer autrement, abandonnant le suffixe SE, historique pourtant.

À la fin des années 80, Steve Jobs avait ainsi poussé le Macintosh SE qui voulait dire « System Expansion » (extension du système). S’il a en repris les lettres en 2016 avec son premier iPhone « pas cher », Apple lui avait alors attribué une autre signification : « Special Edition » (édition spéciale).

L’iPhone 16e n’est pas si cher que ça

Hier, en ne reprenant pas ce sigle SE, Apple a lancé un message. C’est tout simplement parce qu’il ne s’agit plus de la même philosophie, ou tout du moins celle-ci a-t-elle évoluée. Nouvelle formule et nouveau prix. Ce fameux prix qui a déjà fait beaucoup jaser.

Oui, 719 euros en prix de départ, ce n’est clairement pas ce que l’on peut catégoriser dans l’entrée de gamme. Mais ce n’est sans doute plus l’identité voulue par Apple avec l’iPhone 16e qui est notamment le premier iPhone moins cher à étrenner un nouveau composant, le modem maison d’Apple (C1), en l’occurrence. Jamais vu ça sur aucun SE.

Moins cher que la gamme actuelle, l’iPhone 16e doit aussi être suffisament costaud pour embarquer tout l’attirail Apple Intelligence. Et là, on peut commencer à comprendre la stratégie.

Ce sera l’iPhone le moins cher pour s’essayer à la solution d’intelligence artificielle d’Apple. Celle-ci n’est déployée que sur les iPhone 16 et les iPhone 15 Pro et Pro Max, ces derniers se vendant au moins 900 euros sur le marché du reconditionné.

À 719 euros, l’iPhone 16e est donc concurrentiel dans l’écosystème d’Apple.

E pour essentiel, un rapport avec le minimum requis pour Apple Intelligence ?

Voilà notre théorie qui explique pourquoi n’y a-t-il pas d’iPhone SE 4, mais un iPhone 16e. Quant à la signification du ‘e’, rien d’officiel à se mettre sous la dent. Apple a repris une forme d’appellation que l’on avait perdu avec l’iPhone 6s ou iPhone XR.

Ce ‘e’ pourrait vraisemblablement vouloir dire Essential. Comme dit plus haut, il embarque en effet les composants essentiels pour faire fonctionner Apple Intelligence. Ça ferait sens, tant le marché est aujourd’hui tourné vers le logiciel des smartphones, plus que leurs composantes matérielles.

