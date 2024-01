X (Twitter) : les appels audio et vidéo débarquent sur Android, mais ils sont payants

Lancé en octobre dernier sur iOS, les appels audio et vidéo arrivent pour tous les utilisateurs de smartphone Android. Mais la fonctionnalité est payante si vous voulez passer des appels.

Twitter a déployé sa fonctionnalité d’appel audio et vidéo sur les smartphones Android aujourd’hui, après l’avoir lancé en octobre dernier pour tous les utilisateurs d’iOS.

Cette mise à jour s’inscrit dans le projet d’Elon Musk de faire de X une plateforme de communication globale et non simplement un réseau social centré autour d’une timeline. La fonctionnalité sera cependant payante, sans trop de surprises.

Passer des appels via X, à une condition

La fonctionnalité d’appels audio et vidéo vient d’être déployée dans la dernière mise à jour de l’application sur Android. Si vous n’y avez pas encore accès, faites un tour sur le Google Play Store, il s’agit de la version 10.24.0.

Concrètement, il sera possible pour tous les utilisateurs X de recevoir des appels pour peu qu’ils aient activé l’option dans le menu « Réglages des messages » accessible via le bouton « Paramètres et confidentialité » de votre profil, mais via votre liste de messages privés.

Chaque utilisateur peut ainsi autoriser les appels provenant des gens qu’ils suivent, des contacts de leur carnet d’adresse ou bien d’autres utilisateurs vérifiés. Mais la grande limitation réside dans la capacité de passer ces appels, qui n’est réservée qu’aux membres X Premium.

Pour émettre un appel audio ou vidéo via X, il faudra ouvrir une conversation privée avec un utilisateur et cliquer sur l’icône représentant un téléphone pour choisir le type d’appel à passer.