X (Twitter) s’attaque à WhatsApp en lui chipant deux fonctions phares

X va bientôt proposer les appels audio et vidéo sur l'application, une étape de plus vers le rêve d'Elon Musk de transformer Twitter en « super app ».

Cela fait plusieurs mois qu’Elon Musk veut introduire les appels audio et vidéo à X, dans son intention de transformer l’application en « annuaire mondial ». La fonctionnalité est désormais disponible pour une partie des utilisateurs sur la version iOS de X, avant un déploiement plus global sur Android et PC (macOS et Windows).

Passer des appels avec X sera bientôt possible

Les appels audio et vidéo seront intégrés à la messagerie privée, vous permettant de contacter n’importe quel utilisateur sur l’application (pour peu que ses options de confidentialité le permettent). Aucun numéro de téléphone n’est nécessaire, contrairement à WhatsApp.

Le site 9to5Mac confirme que la fonctionnalité exploite l’API CallKit d’iOS, les appels via X pourront donc apparaitre sur votre écran de verrouillage.

Selon une première capture d’écran partagée par l’utilisateur DogeDesigner, il est possible d’autoriser les appels des personnes déjà présents dans votre carnet d’adresse, des utilisateurs vérifiés ou simplement de ceux que vous suivez.

Visiblement, les appels via X pourraient être payants et faire partie de l’offre Premium de l’application (via The Verge). Elon Musk ne s’en est pas caché, la monétisation est désormais une priorité pour le milliardaire qui avait même évoqué le mois dernier un abonnement global pour tous les utilisateurs.

Une fonctionnalité activée par défaut

Cette mise à jour s’inscrit dans une démarche plus globale de transformer X en « super app » à la WeChat, s’inspirant à la fois des réseaux sociaux, des applications de paiement et de messagerie instantanée.

Activée par défaut, cette fonctionnalité peut être désactivée en vous rendant dans vos messages privés et en cliquant sur la roue crantée pour afficher les paramètres.