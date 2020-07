Twitter : un piratage massif entraîne le vol de plus de 100 000 euros

Les comptes Twitter de grandes entreprises et de personnalités ont été compromis dans l'un des piratages les plus répandus et les plus importants que le réseau social a connus. Des dizaines de tweets, massivement partagés, font la promotion d'une arnaque bitcoin qui a déjà rapporté plus de 100 000 euros à son créateur.

Twitter est en train de subir une des plus grandes attaques de son histoire ce mercredi 15 juillet 2020. Dès 22 heures (heure à Paris), plusieurs personnalités et marques avec des comptes certifiés à plusieurs millions de followers, dont Barack Obama, Apple, Uber, Bill Gates, Jeff Bezos ou encore Elon Musk, ont publié un tweet encourageant au don de bitcoins sur une adresse BTC bien identifiée.

Nous ne savons pas comment se produisent ces publications, ni même dans quelle mesure les systèmes de sécurité de Twitter ont pu être compromis, mais le piratage est toujours en cours. Les tweets sont rapidement effacés par Twitter, pour réapparaître quelques minutes après.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020

Twitter a officiellement communiqué sur ce piratage sans donner de précisions sur la façon dont les hackers ont réussi à compromettre autant de comptes certifiés. En attendant, ils ont pris la décision de bloquer les comptes certifiés qui ne peuvent plus poster de messages ni changer de mot de passe jusqu’à nouvel ordre.

Plus de 100 000 euros volés

Il est possible de consulter les transactions liées à cette adresse BTC dans la blockchain, à l’heure où nous écrivons ces lignes il y a eu plus de 12 BTC transférés soit près de 100 000 euros au cours du BTC actuel. Au total, plus de 320 transactions ont été effectuées.

Elon Musk est depuis longtemps la cible de nombreux scam bitcoin sur Twitter, avec de faux comptes conçus pour ressembler au vrai compte. Néanmoins, c’est la première fois qu’un hacking massif de nombreux comptes certifiés a lieu avec une attaque ciblée et coordonnée.

Nous mettrons à jour cet article lorsque nous aurons de nouvelles informations.