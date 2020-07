Piratage de Twitter : un employé a été payé pour aider les hackers

Après que plusieurs gros comptes Twitter se sont fait piratés dans le cadre d'une arnaque aux bitcoins, on apprend que les hackers n'ont pas utilisé de failles techniques. Au lieu de cela, ils ont réussi à convaincre un employé du réseau social à livrer un accès à un outil d’administration interne, notamment en le soudoyant.

« Le plus gros piratage de l’histoire de Twitter ». Voilà le genre de phrases qu’on lit fréquemment depuis hier soir. Le réseau social à l’oiseau bleu a en effet été la cible d’une attaque sans précédent. Résultat : plusieurs comptes à très forte visibilité comme ceux d’Apple, Uber, Barack Obama, Elon Musk, Jeff Bezos ou Joe Biden se sont mis à poster plusieurs messages incitant les internautes à faire des dons de bitcoins sur une adresse BTC en leur faisant croire que cela leur rapporterait de l’argent en retour. Il s’agissait évidemment d’une arnaque.

Plus de 100 000 euros de transactions ont ainsi été effectués pour aller dans les poches des attaquants. Face à ce genre de nouvelle, le bon réflexe est de vérifier que votre mot de passe est robuste, qu’il n’a pas été compromis et de le changer le cas échéant.

Toutefois, dans ce cas précis, cette méthode n’aurait pas pu aider grand monde, car les hackers n’ont pas exploité une faille technique. Ils ont eu un accès direct à un outil utilisé en interne de Twitter via des méthodes a priori plus sournoises.

Le site Motheboard de Vice cite ainsi deux sources ayant pris le contrôle de certains des comptes du réseau social. Elles expliquent entre autres avoir payé une personne travaillant chez Twitter pour avoir accès audit outil interne d’administration. Cette piste est corroborée par l’entreprise elle-même qui s’est exprimée dans une série de tweets.

We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020