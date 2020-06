Twitter tente les messages audio en 140 secondes

Après les liens, les photos, les vidéos ou encore les GIF, vous allez pouvoir enrichir vos messages avec des sons. Chanson, podcast, bruit d’avion ou miaulement de chat : vous aurez jusqu’à 140 secondes pour enregistrer ce que vous voulez.

C’était peut-être le dernier ajout qui manquait encore. Twitter a annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonction sur son réseau social. Les utilisateurs d’appareils sous iOS, dans un premier temps, vont pouvoir ajouter de l’audio à leurs messages postés comme ils auraient mis une vidéo ou une photo. Mais tous les utilisateurs pourront les lire.

Comme pour les vidéos, Twitter autorise une durée limitée à 140 secondes. Petit avantage : il est possible de faire pause durant l’enregistrement afin de compiler plusieurs extraits. De quoi enrichir un peu plus les messages de 280 caractères qui accompagneront le son. Si vous dépassez le temps imparti, Twitter créera automatiquement un fil pour compiler les messages, une fois l’enregistrement terminé. Un regret : il n’est pas possible de changer le visuel de fond du son. Ce sera une représentation de votre photo de profil.

Nous testons une nouvelle manière de démarrer une conversation. Sur iOS, vous pouvez à présent Tweeter avec votre voix ! Cliquez sur le bouton pour composer un Tweet, enregistrez votre audio en cliquant sur l'icône dédiée et ajoutez-le à votre Tweet https://t.co/GK0Qcmy8eK — Twitter France (@TwitterFrance) June 17, 2020

Seuls les utilisateurs iOS peuvent enregistrer leur voix

Le tweet vocal apparaît sur le fil d’actualité comme n’importe quel message intégrant du contenu complémentaire. Il suffit d’appuyer sur le visuel pour déclencher la lecture. La bonne idée est de créer une fenêtre ancrée en bas de l’écran qui permet d’écouter l’audio tout en continuant à faire défiler les messages. Le son ne se coupe également pas si vous sortez de l’environnement Twitter.

La fonction va être disponible pour un nombre réduit d’utilisateurs dans un premier temps avant d’être déployée pour tous dans les prochaines semaines.

A qui s’adresse réellement cette fonction ? C’est la question que les twittos se sont rapidement posée. Naturellement, les podcasters et autres utilisateurs dont l’expérience tourne autour du son semblent prédestinés. Mais il paraît peu probable que les messages audio façon WhatsApp ou Facebook Messenger trouvent leur pleine mesure sur un réseau aussi public. Ou alors à mauvais escient. En ces temps orageux, il reste surtout à espérer que Twitter dispose d’une bonne modération capable de détecter des propos haineux ou autres pour les censurer. Sinon, cela risque d’être beaucoup plus facile de porter la mauvaise parole à l’oral qu’à l’écrit…

Twitter Télécharger gratuitement

Comment créer un tweet vocal ?

Il faut disposer d’un appareil iOS (tous les utilisateurs iOS et Android peuvent écouter les tweets audio)

Commencez par créer un tweet. Une petite case « enregistrement » apparaît en bas à gauche de la fenêtre. Appuyez sur l’icône.

Vous allez pouvoir vous enregistrer en cliquant sur le micro

Si vous appuyez sur le bouton, l’enregistrement se mettra en pause. Vous pouvez le relancer

Appuyez sur Terminé en haut à droite. Le son vient s’ajouter à votre message

Cliquez sur Tweeter pour envoyer le message.