X (Twitter) a remplacé l’émoji pistolet à eau par une arme à feu

X (ex-Twitter) a remplacé son emoji pistolet à eau par une vraie arme à feu. Une décision plus politique qu'il n'y paraît, alors que depuis des années, les armes n'apparaissent plus dans les emojis.

Depuis 2018, toutes les grandes entreprises utilisent le même emoji pour représenter une arme à feu : un innocent pistolet à eau, suivant la décision prise dans un premier temps par Apple. Un consortium qui fait autorité depuis des années que X fait éclater avec sa décision d’utiliser à nouveau une vraie arme à feu.

Le pistolet à eau se rempli de vraies balles sur X

C’est le blog d’Emojipedia qui a relaté ce changement : le nouvel emoji a commencé à être déployé ce 18 juillet. Une date pas si anodine qu’il n’y paraît : la veille, c’était la Journée mondiale de l’emoji. La mise à jour est déployée sur la version web de X : apparemment, ce n’est pas (encore ?) le cas sur l’application mobile. Il s’agit d’un Colt M1911, qu’on nomme souvent (à tort) Colt 45. C’est une arme iconique, puisqu’elle a été le pistolet de l’armée américaine de 1911 à 1985. C’est pourquoi on le voit dans énormément de films et de séries, mais aussi de jeux vidéo.

Sur X évidemment, un employé de l’entreprise qui se fait appeler kache a donné quelques précisions. Il a indiqué avoir modifié le fichier SVG dans un éditeur de texte « jusqu’à ce qu’il ressemble à une arme à feu, puis je l’ai envoyé. » Il ajoute que le design sera changé prochainement pour qu’il soit plus « dur à cuire » et que la mise à jour sera également apportée sur les applications mobiles.

En fait, depuis de nombreuses années, Twitter utilisait Twemoji, une bibliothèque d’emojis à la sauce Twitter reprenant le standard Unicode (du consortium du même nom), le plus répandu dans le monde (et de loin). Cela permet une compatibilité entre les services et les systèmes d’exploitation. Malheureusement, depuis février 2023, X a arrêté d’utiliser Twemoji et a remplacé ses emojis par les emojis natifs de chaque appareil. C’est d’ailleurs ce pourquoi le changement n’est pas visible sur les smartphones Android. Concernant les iPhone, X/Twitter a toujours utilisé les emojis d’Apple.

Un emoji en place depuis 2018 et pas pour rien

Depuis des années, tous les grands fournisseurs d’emojis ont supprimé les vraies armes à feu pour les remplacer par des pistolets à eau. L’emoji pistolet avait été remplacé définitivement par l’emoji pistolet à eau en 2018. Pour rappel, en 2016 Apple l’avait déjà remplacé et les autres acteurs l’avaient suivi par la suite avec le standard Unicode.

Toutes les grandes entreprises de la tech sont basées aux États-Unis, et le fait de ne pas représenter les armes à feu n’est pas sans importance. À noter que X reste légalement libre de choisir ses emojis : le standard Unicode reste à la volonté de chaque acteur. L’objectif est d’éviter de véhiculer des images violentes, notamment à base de combinaisons d’emojis, qui pourraient viser des personnes selon leur genre, leur sexualité, leur religion, leur ethnie, ou encore leur nationalité.

