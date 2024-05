Google Messages : la modification de messages est imminente

Google Messages va enfin rattraper son retard sur WhatsApp et iMessage en déployant bientôt la modification de messages.

Le déploiement du protocole RCS au sein d’Android (et aussi d’iOS, il faut le rappeler) apporte progressivement de nombreuses améliorations aux utilisateurs de l’application Google Messages.

Si l’interface de l’application de messagerie de Google s’est améliorée ces derniers mois, nous attendons encore l’arrivée de certaines fonctionnalités déjà présentes dans iMessage, WhatsApp ou encore Messenger. La plus attendue d’entre elles serait imminente.

La modification de messages arrive en version bêta

Cela fait plusieurs mois que Google teste la modification de messages en interne dans Google Messages, depuis décembre dernier pour être exact. Si la fonctionnalité avait été repérée en février dernier par le fouineur en chef AssembleDebug, elle n’était visiblement pas encore prête pour être déployée globalement.

Repérée par @Jhowkira2000 sur Twitter (X), la fonctionnalité semble déjà disponible pour une petite partie des utilisateurs bêta de l’application. Il sera ainsi possible d’appuyer longuement sur un message dans une conversation RCS pour afficher l’icône d’édition en haut de la fenêtre.

Google a revu légèrement sa copie en réduisant le délai de modification à 15 minutes, contre 30 minutes sur les premières itérations de la fonctionnalité. Sachant qu’il est possible de modifier son message autant de fois qu’on le veut, on imagine qu’il s’agit là de limiter les abus et de se conformer au standard des applications concurrentes.

Il sera dans tous les cas possible de voir l’historique d’un message modifié afin d’en voir la version originale, et chaque message modifié sera marqué comme tel. L’expérience est donc sans trop de surprise la même que pour WhatsApp ou iMessage.

Au vu de sa disponibilité en version bêta, la fonctionnalité de modification de messages devrait arriver très prochainement dans Google Messages.