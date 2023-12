Le RCS de Google se rapproche un peu plus d’iMessage avec ces 7 nouveautés

Google célèbre le milliard d'utilisateurs actifs du RCS dans Google Messages en rajoutant sept fonctionnalités à son application de messagerie. De quoi se rapprocher un peu plus de l'iMessage de l'iPhone.

Un milliard ! C’est le nombre d’utilisatrices et d’utilisateurs mensuels de l’application Messages de Google ayant activé le RCS. Pour fêter cela, Google annonce sept nouvelles fonctionnalités pour sa messagerie instantanée.

Photomoji

Photomoji s’inspire de ce que propose l’iPhone sur iMessage. Cette nouveauté permet de transformer n’importe quelle photo en réaction. Choisissez un portrait, cliquez dessus pour effacer le fond et vous avez un petit sticker réutilisable que vous pouvez accoler à n’importe quel message.

Notez que si vous utilisez un Photomoji dans une conversation, vos amis pourront également l’utiliser.

Voice Moods

La qualité des messages vocaux a été améliorée en augmentant le bitrate et le taux d’échantillonnage des fichiers audio. Ce gain de qualité devrait les rendre plus audibles qu’ils ne le sont déjà.

Par ailleurs, il sera également possible d’ajouter une humeur à un message vocal. Choisissez parmi les émotions disponibles pour ajouter une couleur et des émojis à votre message audio et indiquer rapidement à votre interlocuteur que vous êtes mort de rire par exemple.

Screen Effects

Sur certaines applications comme Telegram, envoyer un message contenant seulement un émoji active parfois une animation qui prend tout l’écran. Avec Google Messages, ce ne sont pas des émojis, mais des phrases particulières qui vont déclencher ce genre d’effet. Google promet plus d’une quinzaine de mots cachés, dont « je t’aime » et « il neige ».

Bulles personnalisées

Alors que la polémique continue autour des bulles bleues et bulles vertes sur iPhone, Google de son côté propose de personnaliser la couleur des conversations. Chaque conversation peut ainsi prendre des tons différents avec un arrière-plan et une couleur de bulles allant du rouge au marron en passant par le bleu.

En un coup d’œil, vous pourrez donc rapidement identifier la conversation sur laquelle vous vous trouvez.

Reaction Effects

Lorsque vous rajoutez une réaction à un message, celle-ci va dorénavant se manifester par une animation en plus du petit émoji dans le coin de la bulle. Cela ne fonctionne (pour le moment ?) qu’avec dix émojis : 👍❤️ 😂😮😡👎💩🎉😠😢.

Emoji animé

Les messages contenant seulement un émoji seront désormais animés. L’émoji 💖 brillera par exemple de mille feux, tandis que les cœurs danseront vraiment autour de cette frimousse 🥰.

Les profils

Tout le monde va pouvoir indiquer ses informations de profil, avec une photo et un nom. De la sorte, même si la personne avec qui vous communiquez ne vous a pas dans son carnet de contacts, elle pourra savoir exactement à qui elle parle. Pratique pour y voir plus clair dans les groupes de discussion.

Une réponse à Apple

Ces ajouts arrivent dans un contexte particulier. Apple a annoncé que le RCS arrive dans iMessages, ce qui est une grande avancée sachant que c’était un cheval de bataille important de Google. La marque à la pomme a tout de même souhaité marquer sa différence et conserver la couleur des bulles pour notifier les utilisateurs et utilisatrices du terminal utilisé par leurs correspondants. Avec ces nouveautés, l’application Messages de Google se rapproche un peu plus des fonctionnalités de l’iPhone, réduisant toujours plus les raisons de cette différenciation.

Pour l’heure, ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles uniquement sur la version beta de l’application. Et encore, pas pour tout le monde.

