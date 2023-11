Apple annonce que l’iPhone sera compatible RCS : ce que ça pourrait changer pour vous

Apple va intégrer le RCS sur iPhone. Cette évolution, qui intervient après une pression soutenue de la part de géants technologiques comme Google et Samsung, ainsi qu'en réponse au Digital Markets Act de l'UE, promet d'améliorer considérablement l'interopérabilité des messages entre différentes plateformes.

Coïncidence ou pas ? Apple a fait une grosse annonce au lendemain de l’annonce de Nothing qui a trouvé un moyen technique d’apporter iMessage sur son Nothing Phone (2). Mais il est plus probable que l’annonce coïncide avec le DMA (Digital Markets Act).

En tout cas, Apple a annoncé que ses iPhone prendront en charge le RCS (Rich Communication Services) en 2024. Cette décision fait suite à des pressions de longue date de la part d’entreprises telles que Google et Samsung. Selon un article de 9to5Mac, un porte-parole d’Apple a déclaré que l’entreprise ajoutera le support pour le profil universel RCS, une norme établie par l’Association GSM, qui devrait offrir une meilleure expérience d’interopérabilité par rapport aux SMS ou MMS.

Cette fonctionnalité fonctionnera en parallèle avec iMessage, qui restera l’expérience de messagerie la plus sûre pour les utilisateurs d’Apple. L’introduction du RCS sur iPhone pourrait permettre des fonctionnalités telles que les accusés de réception, les indicateurs de saisie, et l’envoi de images et de vidéos en haute définition entre les appareils iPhone et Android. Cette évolution est probablement une réponse à la pression réglementaire de l’Acte des Marchés Numériques de l’Union Européenne.

Qu’est-ce que le RCS et quels bénéfices pour les utilisateurs ?

Le RCS est conçu pour remplacer les SMS/MMS traditionnels, offrant des fonctionnalités similaires à celles des messageries instantanées, comme WhatsApp ou iMessage. Cela signifie donc que l’iPhone offrira une meilleure intégration et une communication plus fluide avec les utilisateurs d’Android, avec des fonctionnalités comme les accusés de lecture, la saisie en cours, les messages de groupe améliorés, et plus encore.

Surtout que le RCS est promu comme un standard universel pour les messages sur les réseaux mobiles. Son adoption par Apple va contribuer à une plus grande uniformité des services de messagerie à travers différentes plateformes et dispositifs.

L’intégration du RCS pourrait modifier la dynamique de l’utilisation d’iMessage, bien qu’il soit probable qu’Apple maintienne des fonctionnalités exclusives pour garder l’attrait d’iMessage pour ses utilisateurs.