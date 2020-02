Alternatives à Gmail : notre sélection des meilleures applications

Gmail est partout sur les smartphones Android. Pourtant, il existe des clients mail alternatifs très intéressants qui pourraient vous faire quitter l'application de Google. Voici notre sélection.

Si vous avez un smartphone Android, vous connaissez Gmail, le client mail de Google préinstallé sur la grande majorité des appareils sous cet OS. Or, d’aucuns n’apprécient pas forcément l’expérience proposée par cette application et souhaiteraient voir ailleurs.

Heureusement, il existe tout un tas d’alternatives méritant un franc coup d’œil pour se débarrasser de Gmail et de profiter confortablement de ces mails. Voici donc notre sélection.

Microsoft Outlook, l’autre géant

Le client mail de Microsoft est certainement l’un des plus complets. Compatible avec une adresse Gmail, Yahoo, Office 365 et Outlook (celui-là était logique), il offre une interface mettant en avant les mails prioritaires et où le reste des mails se rend affichable avec un switch situé en haut de l’écran. On peut également souligner le regroupement automatique des courriers qui contiennent un fichier précis comme une place de concert ou un billet d’avion et offre une fonction de recherche unifiée. Microsoft oblige, sa compatibilité avec les fichiers Word ou Excel est à souligner.

Blue Mail, le challenger

Blue Mail est client qui se présente comme une alternative aux clients des géants Google ou Microsoft et est grandement apprécié par ses utilisateurs. Ses plus grandes forces sont clairement son design et son interface permettant de naviguer entre les différentes boites mail grâce à un système d’onglets. Compatible avec les principaux types d’adresses mail, l’application séduit notamment grâce à ses fonctionnalités de tri des messages en fonction de plusieurs critères. Pour la productivité, Blue Mail est un bon choix.

Spike, l’original

Spike est clairement le plus étrange dans sa manière de traiter les mails. Exit l’affichage classique et bonjour le mode messagerie instantanée ! Largement inspiré des applications comme Messenger ou WhatsApp, Spike reprend ce concept pour l’adapter à des mails. Une interface où les conversations se transforment en bulles de messages. Un concept particulier qui peut en attirer certains comme en rebuter d’autres. À noter également l’intégration d’appels audio ou vidéo avec les contacts possédant également l’application Spike.

Spark, l’après-Inbox

Présent depuis un certain temps sur iOS, Spark est ensuite arrivé sur Android le même jour que la mise à mort d’Inbox. Le hasard fait bien les choses, car il s’agit peut-être du meilleur remplaçant de la défunte application de Google. Un tri très bien géré entre les notifications, les newsletters, les mails personnels et les mails déjà lus se fait dès le démarrage de l’application dans ce que Spark appelle la « Smart Inbox« . Différentes fonctionnalités rendent son utilisation très agréable comme le report de notification de mails qui ne sont pas urgents pour l’instant. On y retrouve aussi l’envoi planifié de messages et une gestion des mails par gestes latéraux.

Twobird, l’élégante sobriété

Twobird est un client mail qui met également beaucoup en avant ses fonctions de prise de notes. C’est donc à la fois votre boite de réception et votre calepin et vous pouvez retrouver d’ailleurs à la fois vos messages, vos notes et vos listes des tâches dans le même flux. Twobird mise tout sur la sobriété de son interface qui est effectivement très épurée. L’application va même jusqu’à cacher les signatures et les mises en page jugées complexes, pour ne laisser que le message afin que vous puissiez « vous concentrer sur ce qui est essentiel ». Enfin, vos messages sont divisés en deux catégories, prioritaires et non prioritaires, toujours dans cette optique de favoriser la concentration.

Même si marcher sur les plates-bandes de Gmail relève d’une mission quasi impossible sur Android, toutes les applications listées ici montrent de belles forces et ont les moyens de tirer leur épingle du jeu pour récupérer de nouveaux utilisateurs. Et vous, qu’utilisez-vous comme client mail ?