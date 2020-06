iOS 14 renforce l’accessibilité : tape au dos de l’iPhone, détection des bruits, accent sur la visibilité

Au cœur de la réflexion logicielle et matérielle, l’accessibilité n’a pas été oubliée lors des annonces de la WWDC d'Apple. Que ce soit pour les personnes malvoyantes, malentendantes ou avec des problèmes de motricité, iOS 14 n’a voulu oublier personne avec l’arrivée de nouvelles fonctions qui devraient même servir au-delà du handicap.

Si la keynote d’introduction de la WWDC 2020 vous a paru dense, elle a aussi fait l’impasse sur de nombreuses annonces, glissées dans les communiqués par la suite. Et parmi celles qui méritent toute notre attention, on trouve notamment de grandes nouveautés sur les fonctions d’accessibilité.

L’iPhone pour tous. C’est l’un des adages d’Apple, toujours très concerné par l’accessibilité de tous ses produits. Et les systèmes d’exploitation des appareils sont évidemment en première ligne. L’iPhone dispose déjà d’un menu Accessibilité particulièrement bien fourni, avec de très nombreux réglages pour faciliter une utilisation en cas de problème d’audition, moteur ou de vue.

Les principales nouveautés pour l’accessibilité sous iOS 14

Le prochain iOS 14 arrive avec de nombreux ajustements qui vont ravir les possesseurs d’iPhone (et même d’iPad).

L’amplification des sons

De nouvelles fonctions d’accessibilité ont été ajoutées pour améliorer l’écoute dans les paramètres audio. Si vous êtes malentendants, il n’est pas toujours évident de percevoir les sons les plus légers lorsque vous écoutez une musique, regardez un film ou passez des appels. Afin d’ajuster au mieux l’écoute, les sons vont pouvoir être amplifiés pour être plus nets et plus clairs. Des paramètres que vous pourrez choisir d’appliquer à tout, aussi bien à la musique qu’aux podcasts et aux appels, qu’à différents accessoires. Cela fonctionnera évidemment avec les casques et écouteurs maison (AirPods, EarPods, gammes Powerbeats et Beats Solo Pro).

La reconnaissance des bruits du quotidien

Autre ajout de taille pour les personnes malentendantes, la reconnaissance sonore améliorée. Depuis les paramètres, il sera possible d’être prévenu si l’iPhone perçoit certains bruits tels que le bruit de la sonnette, des pleurs de bébé, les klaxons de voiture, la sirène des pompiers ou une alarme incendie. À vous de personnaliser les annonces que vous souhaitez avoir. L’iPhone écoutera votre environnement pour vous prévenir en cas de détection à l’aide d’une notification. Et la fonction utilise le machine learning pour s’améliorer en fonction de vos besoins. Apple a indiqué que cette reconnaissance était effectuée par l’appareil et qu’aucune information n’en sortait vers ses serveurs.

L’accent sur la langue des signes dans FaceTime

Dans une discussion de groupe sur FaceTime, il arrive qu’une personne s’exprime en langue des signes. iOS 14 va désormais permettre que celle-ci reste au premier plan durant l’appel vidéo, quel que soit le nombre de participants. Et quand on sait que cela peut monter jusqu’à 32 personnes, la fonction s’avèrera bien pratique.

Un meilleur descriptif des éléments visuels

Depuis plusieurs années, sur iPhone comme sur Mac, Apple a lancé VoiceOver, un lecteur d’écran pour personnes mal voyantes qui décrit chaque menu et chaque fonction qui s’affiche. Il va désormais pouvoir reconnaître automatiquement les éléments visuels affichés. Apple entend ainsi donner la possibilité au plus grand nombre d’accéder à des applications ou à des expériences web.

Taper au dos du smartphone

Back Tap est apparu dans les paramètres d’accessibilité d’iOS 14. Cela permet d’attribuer une fonction à l’iPhone en tapant au dos, même s’il dispose d’une coque de protection. Deux ou trois tapes au dos et vous obtenez deux fonctionnalités différentes que vous pouvez assigner comme vous le souhaitez : activation de Siri, déverrouillage d’écran, retour à l’accueil, lancement d’applis, etc. Vous pourrez ainsi configurer un double-tap pour accéder directement à Messages et envoyer un SMS ou même tweeter ce qui vous passe par la tête et le poster en deux clics.

Il est même possible de se servir de cette fonction pour les paramètres d’accessibilité (activer VoiceOver, Assistive Touch, zoom, éclaircir l’écran, etc.).