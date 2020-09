Apple Watch : comment activer les fonctions pour fauteuil roulant ?

Les montres connectées sont-elles faites pour tout le monde et tous les profils ? Oui, répondent généralement les constructeurs. Mais, dans les faits, ce n'est pas toujours le cas et bon nombre de fonctionnalités ne sont réservées qu'à des utilisateurs valides. Depuis longtemps, Apple a fait de l'accessibilité son cheval de bataille avec de multiples réglages à disposition dans tous ses produits. Et cela est aussi valable pour l'Apple Watch. On vous explique comment bien la configurer quand vous êtes en fauteuil roulant.

Quand on est en fauteuil roulant, difficile de trouver une utilité aux calculs du nombre de pas réalisés en une journée qu’affiche la majorité des montres connectées. Si elle n’est peut-être pas la seule, mais en tout cas l’une des très rares à notre connaissance, l’Apple Watch a le mérite de prendre ce souci en considération.

À l’instar de très nombreux produits floqués d’une pomme croquée, la montre connectée d’Apple a été pensée avec l’accessibilité dans un coin de l’esprit. Et elle sait parfaitement se servir de ses multiples capteurs pour tous ses utilisateurs. Même les personnes en fauteuil roulant peuvent la configurer pour qu’elle réponde à leurs attentes. Plutôt que de compter des pas hypothétiques, elle va alors prendre en compte les poussées effectuées pour faire tourner les roues. Et tout devient différent.

Comment faire ?

Allez dans l’application Apple Watch de votre iPhone

Cliquez sur l’onglet Ma Montre puis Santé

Allez dans Profil Santé

En haut à droite, appuyez sur Modifier et sélectionnez Fauteuil Roulant

Validez et faites « Terminé »

Qu’est-ce que cela change ?

Sur l’Apple Watch, l’application Activité affiche désormais Rouler pour l’anneau bleu au lieu de Me lever. Les anneaux Bouger (rouge) et M’entraîner (vert) sont toujours présents.

La partie exercice s’adapte par conséquent aussi à la situation de ses utilisateurs. Deux options d’entraînement apparaissent dans l’appli Exercice : balade en fauteuil (plein air) ou Course en fauteuil (plein air). Vous pouvez alors choisir un type d’entraînement et les capteurs vont être activés.

L’Apple Watch (à partir de la Series 2) va optimiser le suivi des exercices de poussée en fauteuil roulant en fonction de l’intensité de l’effort (Balade en fauteuil correspondant à une vitesse de marche, Course à une vitesse plus élevée). La montre disposant d’un GPS, vous pouvez laisser votre iPhone de côté pendant l’exercice. Pour la Series 1, il faudra consulter l’iPhone pour connaître la vitesse et la distance parcourue.

Les fonctionnalités de santé sont également modifiées pour tenir compte de la situation et adapter les paramètres ainsi que les données remontées.

D’autres fonctions d’accessibilité sont aussi disponibles sur l’Apple Watch telles que les fonctions VoiceOver (37 langues prises en charge et lecture d’écran pour de très nombreuses applis intégrées), Zoom, Boutons I/O. Il vous suffit d’aller dans le menu Réglages /Général de l’Apple Watch et d’activer les options d’Accessibilité. Vous pourrez également activer les réglages depuis l’application Apple Watch de l’iPhone. Allez ensuite dans Ma Montre/Général/Accessibilité. De là, vous pourrez également ajuster les réglages de l’affichage (police en gras, texte plus grand, réduire les animations ou la transparence en augmentant les contrastes, cadran plus large, amélioration des Nuances de gris…).

L’audition n’est pas oubliée avec la possibilité d’améliorer l’audio en mono. Les effets de vibration peuvent aussi servir à vous avertir de nouvelles notifications grâce à la technologie Taptic Engine. Et vous pourrez même choisir des vibrations différentes selon le type de notifications.