L’interface Material You d’Android 12 s’invite sur le clavier Google Gboard

Le site 9to5Google a découvert des nouveautés au sein du clavier Google Gboard qui s'adapte davantage à la nouvelle interface Material You d'Android 12.

Le mois prochain, Google devrait déployer la version finale de la future mise à jour majeure d’Android, Android 12. Une version qui devrait faire la part belle au nouveau langage de design, Material You. Celui-ci permet d’associer les couleurs dominantes de votre fond d’écran pour les réutiliser dans différents éléments de l’interface, mais également dans les applications Google ainsi que les programmes tiers.

Pour aller plus loin

Android 12 : nouveautés et smartphones compatibles avec la mise à jour

Bien évidemment, le clavier devrait lui aussi profiter de Material You. C’est en tous cas ce qu’a pu repérer le site 9to5Google au sein de l’application Google Gboard, le clavier virtuel développé par la firme de Mountain View. Le site spécialisé dans l’actualité du groupe a en effet fouillé dans le code source de la version 10.9 de l’application pour y découvrir certains éléments relatifs à Material You.

En décompilant le fichier APK de Google Gboard, 9to5Google a découvert quelques nouveautés permettant de rattacher davantage le clavier virtuel à l’interface d’Android 12. C’est notamment le cas du grossissement lorsqu’on appuie sur une touche. Celui-ci ne s’affiche plus dans une case carrée, mais dans une case ronde. Il en va de même lorsqu’on appuie de manière prolongée sur une case, avec non plus un rectangle, mais une forme de pilule avec des côtés arrondis.

Une interface revue dans les paramètres de Gboard

Au sein des paramètres de l’application, les thèmes de Google Gboard ont également été revus afin de mettre en avant certains d’entre eux notamment à l’aide de cadres arrondis et non plus rectangulaires.

Google Gboard avait déjà été mis à jour ces dernières semaines afin d’ajouter les principales nouveautés d’Android 12, à savoir l’adaptation automatique des couleurs du clavier à la teinte dominante du fond d’écran ainsi que les formes des touches du clavier.

Depuis quelques mois, Google a déjà mis à jour nombre de ses applications afin qu’elles soient fin prêtes au lancement d’Android 12 le mois prochain. C’est le cas de Google Contacts, mais également de Google Messages ou de Google Chrome. Pour rappel, Google doit encore lancer une nouvelle version bêta d’Android 12 ce mois-ci avant un déploiement final attendu dans le courant du mois de septembre. Charge ensuite aux constructeurs d’adapter la mise à jour pour la porter vers leurs différents smartphones.