Android 12 : l’application Google Contact se met à jour avec l’interface Material You

Afin de préparer au déploiement d'Android 12, l'application Google Contacts s'adapte à la nouvelle interface Material You de Google avec ses couleurs personnalisées.

Le 18 mai dernier, Google présentait officiellement la prochaine mise à jour de son système d’exploitation mobile, Android 12. Une version qui fera la part belle à une nouvelle interface non seulement pour l’OS, mais également pour les applications de la firme ainsi que pour ses différents services, y compris sur le Web.

Alors même que le déploiement final d’Android 12 n’est pas attendu avant septembre, lors du lancement des prochains Pixel 6 et pixel 6 XL, les applications de Google commencent peu à peu à être mises à jour pour préparer le déploiement. C’est notamment le cas de l’application Google Contacts comme l’a repéré le site 9to5Google. La dernière version de l’application, sous le numéro 3.50, fait ainsi la part belle à la nouvelle interface Material You de Google.

L’interface de l’application a ainsi été revue pour s’adapter notamment aux couleurs prédominantes du système. Rappelons que l’une des principales nouveautés d’Android 12 — notamment sur les smartphones Pixel de Google — est d’adapter les teintes de l’OS à celles du fond d’écran de l’utilisateur. « Material You dans Google Contacts commence avec un champ de recherche en forme de pilule qui remplace le précédent, de forme rectangulaire. Cet élément, tout comme l’arrière-plan et le bouton d’action flottant qui est bien plus mis en avant avec une ombre, d’adapte à la couleur dynamique », indique 9to5Google.

De fait, si vous faites en sorte d’avoir un fond d’écran avec une couleur dominante verte, le bouton et le champ de recherche vont reprendre ce vert au sein de l’application Google Contact, tout comme les lettres présentes à gauche de la liste de contacts.

Contacts Télécharger Contacts gratuitement APK

D’autres applications Google déjà mises à jour

Google Contacts n’est pas la première application à s’adapter à la nouvelle interface Material You de Google. Début juillet, Google Chrome a déjà eu droit à une mise à jour, tandis que Google Messages s’est adapté au début du mois de juin et que le clavier Gboard a profité d’une retouche esthétique fin mai.

L’interface Material You devrait être déployée globalement sur l’ensemble des services Google au cours de prochains mois. Google prévoit la publication d’une nouvelle version bêta le mois prochain avant la publication de la version finale d’Android 12 à l’automne.