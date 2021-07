Google Chrome sur Android 12 : l’interface Material You fait ses débuts très timidement

L'interface Material You d'Android 12 fait tout doucement ses premiers pas sur le navigateur Google Chrome. Les changements, très subtils pour le moment, devraient progressivement devenir plus visibles.

Material You par-ci, Material You par-là… La nouvelle ligne directrice esthétique d’Android 12 plaît à beaucoup de monde tant elle permet une personnalisation accrue de l’interface. En effet, en fonction des couleurs présentes sur votre fond d’écran, divers éléments visuels vont s’adapter automatiquement (couleur dominante, couleurs d’accentuations, etc.). Sur Google Chrome, on peut déjà en voir un aperçu.

En effet, comme a pu le remarquer 9to5Google, la version expérimentale (et instable) du navigateur de Google, Chrome Canary, accueille une nouvelle fonctionnalité en test qu’il faut activer par soi-même dans la page des flags.

Si vous êtes intéressé, il vous suffit de taper « chrome://flags » dans la barre de recherche. Ensuite, il vous faudra chercher l’option Dynamic colors on Android et l’activer.

De très subtils changements pour commencer

Google Chrome Canary va redémarrer et les changements ne vont pas du tout sauter aux yeux d’un coup. En réalité, les changements sont très discrets prouvant bien que l’interface Material You sur le navigateur n’en est qu’à ses balbutiements.

Pour en apercevoir quelques prémices, il faut se rendre dans les paramètres de l’application. Vous y verrez alors que l’entête peut changer de couleurs. Sur notre Pixel 4, nous avons pu remarquer une vraie différence de couleur après avoir défini un fond d’écran proposé par Google où le jaune est prédominant. La barre tout en haut du menu de Chrome Canary se teinte en vert pâle.

La couleur des noms de rubriques change aussi légèrement pour ressortir un peu plus tandis que le point d’interrogation dans le coin supérieur gauche permettant d’accéder au menu Assistance a droit à un petit relooking.

Sans Material You Avec Material You

Si on active le mode sombre, les différences sont encore plus subtiles dans le fond de l’interface. En revanche, on voit un peu plus facilement que le mot « Paramètres » prend une autre teinte.

Sans Material You Avec Material You

Sachez par ailleurs que ces différences n’ont pas été autant observables dès lors qu’on changeait de fond d’écran avec, en optant par exemple pour une dominante de bleu. Tout porte à croire que Google Chrome profitera bel et bien de changements inspirés de Material You. Simplement, il va falloir nous montrer patients, très patients.

Au passage, rappelons aussi que l’interface Material You a aussi fait ses débuts sur Google Messages tandis que l’application Google Drive a vu son splash screen s’animer.