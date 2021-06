Android 12 : Google Drive pose la première pierre pour plus d’animations sur l’interface

Sur Android 12, l'écran d'ouverture (splash screen) de Google Drive accueille une animation. Ce petit changement augure une grande tendance sur la nouvelle version de l'OS mobile qui promet toujours plus d'immersion et de fluidité.

En présentant Android 12, Google a voulu mettre l’accent sur les personnalisations de l’interface — pour que celle-ci colle au maximum à vos envies –, mais aussi sur les animations. L’application Drive est la première parmi celles de la firme américaine à accueillir une petite nouveauté de ce côté-là.

L’intérêt des animations

Des animations réussies et fluides permettent une meilleure immersion dans l’OS. Cela fait partie de ces petits détails qui améliorent l’expérience du quotidien et qui dégagent une agréable impression de travail bien soigné, bien peaufiné.

Pour aller plus loin

Samsung travaille déjà sur Android 12 pour dégainer parmi les premiers

Ainsi, avec Android 12, les écrans d’ouverture des applications font l’objet d’une attention toute particulière pour que leur lancement soit « une expérience plus cohérente et plus agréable » affirme le géant du web.

Pour rappel, l’écran qui s’affiche brièvement au lancement d’une app est communément appelé « splash screen ». Or, le splash screen de Google Drive est désormais animé sur Android 12 comme le montre la vidéo ci-dessous de 9to5Google.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

On voit en effet les différentes couleurs du logo de Drive se fondre progressivement l’une dans l’autre avant d’atteindre la forme finale de l’icône. Jusqu’à alors, l’application se contentait d’afficher une brève image fixe au démarrage.

Une tendance sur Android 12 ?

D’aucuns rappelleront à juste titre que plusieurs applications n’ont pas attendu Android 12 pour avoir un splash screen animé. Toutefois, avec cette mouture, les développeurs profitent (depuis la Developer Preview 3) d’une API pensée spécialement à cet effet et qui va leur permettre de personnaliser avec beaucoup de liberté l’animation de leur logo. Ils ne sont même pas soumis à une contrainte de temps, mais Google recommande quand même de ne pas dépasser les « 1000 millisecondes » (1 seconde).

Google Drive Télécharger Google Drive gratuitement APK

Ainsi, la nouveauté sur Google Drive est, certes, vraiment minime si on la résume de manière pragmatique. Il s’agit juste d’un logo qui s’anime. Toutefois, cela permet d’avoir un avant-goût d’une tendance qui devrait se généraliser sur Android 12 d’ici la version stable de l’OS mobile.

On imagine que plusieurs développeurs auront à cœur d’immerger rapidement l’utilisateur dans leurs applications, et cela passe notamment par un splash screen soigné.