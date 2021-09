Le Google Pixel 6 vous permettrait d’effacer des éléments gênants d’une photo

Google lancerait, sur le Pixel 6 Pro, une fonction déjà présentée en 2017 permettant de supprimer des éléments indésirables d'une photo.

En mai 2017, lors de la conférence Google I/O, la firme présentait une nouvelle fonction expérimentale pour permettre de supprimer des éléments d’une photo gênant la prise de vue. Baptisée « Magic Eraser » (effaceur magique), cette fonction était présentée comme devant arriver sur les solutions Google, mais n’est, à ce jour, toujours pas accessible pour les utilisateurs.

Il semble néanmoins que Google compte profiter de la sortie, le mois prochain, des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro pour rendre enfin disponible cet effaceur magique. Le site XDA Developers indique en effet avoir eu accès à l’application photo des deux futurs smartphones de la firme. De quoi permettre au site spécialisé dans l’actualité d’Android de découvrir certaines des fonctions à venir pour la sortie des deux smartphones de Google.

XDA Developers a ainsi pu découvrir l’arrivée d’un mode manuel permettant d’ajuster la balance des blancs, mais également une fonction permettant de déflouter un visage à l’aide du mode HDR ou un mode de verrouillage de la scène (scene lock), même si on ignore encore à quoi il servira.

L’arrivée de Magic Eraser avec quatre ans de retard

Mais la fonction photo la plus intrigante — et potentiellement la plus intéressante — des futurs Google Pixel 6 est bel et bien l’effaceur magique. Cette fonction permet, lors de la retouche d’une photo, de supprimer des éléments de la scène. « Magic Eraser semble être un effet de post-production, même si on ignore encore ce qu’il fait. Grâce à son nom, on pense que la fonction va vous permettre de retirer des objets ou des personnes d’une photo que vous venez de prendre. Peut-être que la fonction de suppression d’objet, abandonnée il y a longtemps dans Google Photos, va faire son grand retour dans le Pixel 6 », suggère XDA Developers.

En 2017, lors de la présentation de la fonctionnalité, Google indiquait s’appuyer sur le machine learning pour supprimer des éléments d’une photo, qu’il s’agisse d’une grille au premier plan ou des reflets sur une vitre. Il est déjà possible, grâce à Photoshop ou Snapseed, de supprimer des éléments d’une image afin que le logiciel comprenne par quoi les remplacer, mais les démonstrations de Google étaient autrement plus impressionnantes.

On saura le mois prochain si cette fonctionnalité fera bien son arrivée sur les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Selon les principales rumeurs, c’est le 19 octobre prochain que Google devrait présenter officiellement ses nouveaux smartphones.