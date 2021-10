Google Pixel 6 et 6 Pro : Amazon et Saturn confirment les prix par erreur

Le Google Pixel 6 n'en finit plus de faire l'objet de fuites à quelques heures de la présentation. Les premières commandes du Google Pixel 6 auront le droit à un joli cadeau.

Nous ne sommes plus qu’à quelques heures de la présentation des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, les deux nouveaux fleurons de Google pour cette fin d’année sous Android 12. Comme tous les ans, ce fut la farandole de fuites entourant les deux nouveaux smartphones de Google. La semi-présentation des deux produits par la firme durant l’été n’aura rien arrêté. La conférence débutera ce mardi 19 octobre, et en attendant, on a encore le droit à de nouvelles confirmations, notamment concernant le tarif des produits.

Amazon met en ligne les produits en avance

Le site britannique d’Amazon semble avoir mis par erreur deux fiches de Google Pixel 6 Pro : une version 128 Go avec le coloris « Sunny » (jaune) et une version 256 Go avec le coloris « Stromy Black ». On peut y relire la fiche technique déjà connue : écran de 6,71 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels et une fréquence de 120 Hz. L’intégration d’une puce Google Tensor en 5 nm ou encore l’utilisation d’Android 12, évidemment.

Le plus intéressant a disparu de la version actuellement en ligne des deux produits : le tarif. Amazon plaçait le premier modèle à 849 livres soit 1006 euros environ, et le second à 949 livres soit 1125 euros environ. Les livraisons débuteraient dès le 1er novembre prochain.

Saturn confirme les prix en euros

Heureusement, le distributeur Saturn, très populaire en Allemagne, vient nous confirmer les tarifs en euros. On retrouverait ainsi le Google Pixel 6, modèle de base, à partir de 649 euros. Bonne surprise, l’offre de précommandes avec un casque Bose Headphones 700 offert serait bien proposée en Europe. Rappelons que pour le Google Pixel 5, la firme avait offert un casque Bose QC 35. Ce n’est pas la première fois que Saturn fait cette erreur concernant les Pixel 6.

Saturn qui leake en Allemagne le prix du Pixel 6 avant la présentation et l'offre des précommandes avec le Bose Headphones 700 🤣 cc @Frandroid @BrandonLKS pic.twitter.com/x8I6FEgQqm — Pierre Vitré (@pierrevitre) October 17, 2021

Cette nouvelle fuite confirme la grille des tarifs déjà évoquée pour les Pixel 6 : 649 euros pour le Pixel 6 et 899 pour le Pixel 6 Pro. Rendez-vous ce mardi soir sur Frandroid pour suivre la confirmation de Google lors de sa conférence d’automne.