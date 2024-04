Smartphones Pixel : traduire du texte devient encore plus simple

La fonctionnalité Circle to Search est sortie sur les smartphones Pixel depuis quelques semaines et elle continue de s'enrichir. Google vient d'ajouter la possibilité de traduire rapidement le texte que vous entourez, peu importe l'application dans laquelle vous vous situez.

En février dernier, Google dévoilait une nouvelle manière de chercher sur les smartphones Pixel, mais aussi sur les Galaxy S24. « Circle to Search », ou « Entourez pour chercher » : c’est la promesse faite par Google, pour que vous cherchiez en entourant du contenu sur votre smartphone, peu importe l’application dans laquelle vous vous situez. Désormais, la fonctionnalité permet de traduire du contenu : pratique pour les applications non traduites en français.

Circle to Search des Pixel permet de traduire du texte

La semaine dernière, Google révélait que Circle to Search serait doté de la possibilité de traduire instantanément du texte. Comme le rapporte l’expert d’Android Mishaal Rahman dans une courte vidéo publiée sur X, c’est désormais déployé, au moins pour certains utilisateurs.

Dans sa vidéo de démonstration, on le voit déclencher la fonctionnalité, puis appuyer sur un bouton afin de demander la traduction (effectuée par Google Traduction naturellement). Deux clics suffisent : dans la situation montrée, il aurait pu demander au navigateur Chrome d’effectuer la traduction. Mais dans la pratique, la traduction est disponible dans n’importe quelle application : Circle to Search s’occupe d’identifier le texte.

Google continue de peaufiner cette fonctionnalité

Circle to Search était jusqu’à maintenant disponible sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ainsi que sur les Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra. Dans un deuxième temps, Google avait annoncé son arrivée sur deux modèles supplémentaires : les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Enfin dans un troisième temps, nous avons appris la compatibilité avec quatre autres smartphones de Google : les Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a et Pixel 7a.

Ainsi, la fonctionnalité est quelque peu restreinte à certains modèles de Google et de Samsung. Si elle porte ses fruits et qu’elle est suffisamment utilisée, on peut imaginer que Google la déploie plus largement. Elle pourrait ainsi arriver sur des Pixel encore plus vieux, sur des smartphones Galaxy supplémentaires, voire sur le reste des smartphones Android d’ici quelques temps. Une chose qui n’est pas garantie, puisque les fonctionnalités exclusives sont l’un des arguments de vente pour Google. Pour de prochaines potentielles annonces, rendez-vous est donné lors de la Google I/O, la prochaine grande conférence de l’entreprise, qui aura lieu le 14 mai.