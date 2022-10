Google Pixel 7 et 7 Pro : sauvez vos photos trop floues avec cette fonction bluffante

Sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, l'application Google Photos propose une option Photo Unblur » qui permet de retirer facilement le flou et le bruit sur les images.

Les photos floues. Quelle que soit la qualité photo de votre smartphone, nous avons déjà toutes et tous vécu ce genre de désillusion. Le moment est parfait, vous avez appuyé au bon moment pour capturer la scène, mais vous avez un peu bougé ou la mise au point a pris a été longue à la détente. Et paf, le cliché est ruiné. Voilà donc qu’arrivent les Pixel 7 et Pixel 7 Pro présentés pendant la conférence Google ce jeudi 6 octobre.

La photo et le traitement intelligent des images a toujours été profondément ancré dans l’ADN des smartphones Google. Ces Pixel 7 et Pixel 7 Pro ne font pas exception à la règle avec une fonction qui promet d’être impressionnante : Photo Unblur. En français, cette fonctionnalité pourrait être traduite par « Photo défloutée ».

Retirer le flou après la prise de vue

Ainsi, si vous prenez une photo dont le rendu manque de netteté, vous pourrez appuyer sur un bouton dédié dans Google Photos. Vous pourrez ainsi laisser la puce Tensor G2 et « les capacités du machine learning pour supprimer le flou et le bruit visuel » sur la photo afin de la rendre plus nette.

Sans Photo Unblur Avec Photo Unblur

Sur le papier, cette option a l’air vraiment impressionnante et on a hâte de pouvoir l’essayer pendant notre test des Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Notez au passage que la marque insiste aussi sur le fait que les caméras de ses smartphones Pixel embarquent déjà tout un tas d’optimisations logicielles pour éviter au maximum le flou indésirable dès la prise de vue. Exemple : le grand-angle et l’ultra grand-angle travaillent de concert pour s’assurer que les visages restent bien nets. L’intérêt de Photo Unblur est de pouvoir intervenir facilement en post-production sur n’importe quelle image.

Le mode nuit amélioré

Au passage, la puce Tensor G2 des Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro se targue aussi d’améliorer le mode nuit appelée « Vision de nuit ». Comment ? En divisant le temps de pose par deux. Vous aurez ainsi moins de risques de bouger pendant la capture. Et évidemment, la marque promet que cela ne compromet pas la qualité du traitement de l’image.

Là aussi, l’idée est d’éviter le flou sur vos photos en faible luminosité. On espère que ces améliorations seront disponibles dès le lancement des Google Pixe 7 et Pixel 7 Pro, sans avoir besoin d’attendre une mise à jour logicielle.

