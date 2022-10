Les Google Pixel 7 et 7 Pro profitent d’une offre de lancement à ne pas rater

Ça y est, les nouveaux smartphones premium de Google ont été dévoilés. On sait désormais tout des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, et si l'un des deux vous fait envie, vous serez ravis d'apprendre qu'ils sont directement disponibles en précommande, avec de beaux cadeaux à la clé.

Lors de sa conférence, Google a mis en lumière deux types de nouveaux produits, avec d’un côté sa montre connectée Pixel Watch et de l’autre ses deux nouveaux fleurons, nommés Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Si ces derniers ne sont esthétiquement pas vraiment différents par rapport à ceux de l’ancienne génération, ils apportent pourtant de gros changements au niveau de l’intelligence artificielle et de la photo. Pour les intéressés, notez que les deux téléphones entrent dès aujourd’hui en phase de précommande, pour une sortie officielle le 13 octobre 2022.

Où précommander le Pixel 7 Pro ?

Le Google Pixel 7 Pro est proposé en deux modèles : le 128 Go à 899 euros et le 256 Go à 999 euros. On retrouve également trois coloris, en passant du Noir Volcanique au Vert Sauge et jusqu’au Neige. Pour le lancement, il s’accompagne d’une Pixel Watch (version Wi-Fi) offerte, d’une valeur de 379 euros.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 7 Pro au meilleur prix ?

Où précommander le Pixel 7 ?

Le Google Pixel 7 est lui aussi disponible en deux versions distinctes, l’une de 128 Go à 649 euros et l’autre de 256 Go à 749 euros. On retrouve encore une fois les coloris Noir Volcanique et Neige, mais le Vert est cette fois-ci teinté de Citron. En ce qui concerne l’offre de lancement, les Pixel Buds Pro sont gratuits avec votre achat.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 7 au meilleur prix ?

Dans les deux cas, vous aurez également droit en cadeau à un abonnement de 3 mois à Google One et un abonnement de 3 mois à YouTube Premium. Vous avez jusqu’au 17 octobre 2022 à 23h59 pour bénéficier des avantages de la précommande.

Pixel 7 Pro : le nouveau champion du zoom en photo

Le Google Pixel 7 Pro ressemble beaucoup à son prédécesseur malgré les nouveaux coloris disponibles. Il propose le même format et la même taille d’écran qu’auparavant avec une dalle OLED incurvée en définition QHD+ (sans oublier le taux de rafraichissement à 120 Hz) mesurant 6,7 pouces. Il est toutefois légèrement moins haut et moins large, ce qui permet aux bordures d’êtres plus fines, mais le téléphone prend quand même 2 grammes sur la balance.

La plus grosse différence visuelle vient du module photo, qui est toujours disposé sur une bande horizontale, mais chromé ou argenté, et non de couleur noire, pour encore plus faire ressortir les différents capteurs, lesquels forment d’ailleurs une sorte de « i ». En parlant de la photo, Google a choisi de garder la même configuration que sur le Pixel 6 Pro (un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels), sauf pour le téléobjectif de 48 mégapixels qui passe de x4 à x5. Il est donc possible de profiter d’un meilleur zoom, jusqu’à x30 en conservant une définition convenable avec le mode « Super Res Zoom » et avec une stabilité exemplaire, selon la marque. Ce n’est pas le seul ajout logiciel pour capturer de beaux clichés, on peut aussi noter la présence du « Face Unblur » pour des portraits nets en toutes circonstances.

Pixel 7 : l’excellent rapport qualité-prix

Le Google Pixel 7 n’est évidemment pas aussi abouti que le modèle Pro ci-dessus, mais il représente encore une fois le bon rapport qualité-prix que l’on aime tant, d’autant plus dans un format encore plus compact que le Pixel 6, et aussi plus léger avec 10 grammes en moins. En effet, le nouveau smartphone de la firme de Mountain View propose un écran OLED de 6,3 pouces au lieu de 6,4 pouces sur le Pixel 6, toujours avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 90 Hz.

En comparaison du Pixel 7 Pro, la photo accueille uniquement deux objectifs, l’un grand-angle de 50 mégapixels et l’autre ultra grand-angle de 12 mégapixels. Quelques fonctionnalités liées au zoom seront également présentes, mais moins efficaces avec un grossissement de seulement x8 (contre x30 sur le Pro). Cependant, il y a fort à parier que le Pixel 7 classique soit tout de même un excellent photophone, surtout pour le prix auquel il est proposé, soit le même que son prédécesseur au lancement. L’autonomie est aussi différente avec le modèle Pro de 2022, puisque ce dernier embarque une batterie de 5 000 mAh contre un accumulateur de 4 355 mAh sur la version classique de ce nouveau smartphone haut de gamme. Cependant, le constructeur californien promet avoir optimisé son mode d’économie d’énergie.

Que ce soit le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, les deux téléphones embarquent la deuxième génération de la puce de Google, à savoir le Tensor G2. Encore une fois, la firme de Mountain View a mis l’accent sur l’intelligence artificielle pour fournir les meilleures performances sur des usages quotidiens. Toutefois, l’expérience gaming semble aussi avoir été améliorée avec un GPU passant du Mali-G78 MP20 au Mali-G710 MP07, le même que sur le ROG Phone 6D, un smartphone conçu pour le jeu vidéo sur mobile.

Découvrez tous les nouveaux produits Google

Afin de découvrir tous les nouveaux produits de la marque californienne qui ont été dévoilés ce jeudi 6 octobre 2022, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre récapitulatif de l’événement en direct.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.