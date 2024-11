Pixel Watchc : les montres Google deviennent encore plus adaptées au sport avec cette nouveauté

Google a finalement annoncé l’arrivée d’un nouveau bracelet pour ses montres connectées, particulièrement destiné aux utilisateurs sportifs.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le principal avantage des montres connectées Pixel Watch de Google réside dans leur format tout en rondeur, sans aspérité. De quoi permettre de changer très facilement l’aspect de la montre simplement en modifiant le bracelet.

Seulement, jusqu’à présent, les bracelets proposés par Google étaient encore un peu limités, notamment pour les plus sportifs. En effet, si la firme mettait à disposition un bracelet en silicone vendu directement avec ses Pixel Watch, il manquait encore un bracelet en nylon et à velcro pour les personnes souhaitant un ajustement le plus serré possible.

Un nouveau bracelet performance à scratch pour les montres Google

C’est désormais chose faite. Comme le rapporte le site 9to5Google, la firme propose désormais, sur son site Internet, un nouveau bracelet dit « performance à scratch ». Ce bracelet est décliné en cinq coloris :

noir volcanique avec attaches en acier inoxydable noir mat (41 et 45 mm)

porcelaine avec attaches en acier inoxydable argent poli (41 et 45 mm)

vert amande avec attaches en acier inoxydable champagne doré (41 mm uniquement)

vert amande avec attaches en acier inoxydable sauge mat (45 mm uniquement)

rose avec attaches en acier inoxydable argent poli (41 et 45 mm)

Par ailleurs, le bracelet est proposé aussi bien pour les montres Pixel Watch, Pixel Watch 2 et Pixel Watch 3 en version 41 mm que pour la Pixel Watch 3 XL en version 45 mm. Cependant, toutes les teintes ne sont pas disponibles pour l’ensemble des formats de montre. Rappelons en effet que le format plus large de la Pixel Watch 3 XL (45 mm) utilise un système d’attaches différent, plus large.

Ce système de bracelet est similaire à celui de la « boucle sport » pour les Apple Watch ou du « fabric band » pour les Galaxy Watch. Cependant, le bracelet performance à scratch de Google se distingue par l’intégration de cornes pour le système de fixation.

Un bracelet proposé au prix de 59 euros

L’arrivée du bracelet performance à scratch pour les Pixel Watch avait fait l’objet de plusieurs fuites ces derniers mois, que ce soit avant même la présentation des Pixel Watch 3 ou dans une communication récente du constructeur. Le nouveau bracelet pour montres Pixel Watch est proposé au prix de 59 euros en France.