Pixel Watch 3 : cette fuite fait le plein de révélations sur son design, mais avec une mauvaise nouvelle

Attendue dans quelques jours, la Pixel Watch 3 devrait être proposée avec de nombreux bracelets, mais avec une mauvaise nouvelle pour les possesseurs d’anciennes montres Google.

Google Pixel Watch 3 XL // Source : OnLeaks x Android Headlines

Dans moins de deux semaines, Google tiendra sa conférence Made by Google. Comme tous les ans, ce devrait être l’occasion pour le constructeur de présenter officiellement ses nouveaux smartphones — les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold — mais également ses nouvelles montres connectées, la Google Pixel Watch 3 et Google Pixel Watch 3 XL.

Avant même la présentation des deux prochaines montres de Google — et alors que plusieurs fuites avaient déjà livré des informations sur leur prix ou leurs caractéristiques ces dernières semaines — c’est désormais le site Android Authority qui livre de nouvelles informations.

En effet, le site spécialisé affirme avoir mis la main sur les différents bracelets proposés avec la Pixel Watch 3 ainsi que les coloris pour chaque modèle.

Les bracelets de la première Pixel Watch // Source : Google

Concrètement, dix bracelets différents devraient ainsi être proposés par Google pour la Pixel Watch 3, chacun décliné en plusieurs teintes :

Bracelet Sport : obsidian, porcelain, hazel, rose quartz (41 mm seulement)

Bracelet Sport Perforé : obsidian, porcelain, hazel, coral, moondust, wintergreen

Bracelet tressé : ivy, porcelain, lemongrass, peony, bay (41 mm seulement), sage (41 mm seulement)

Bracelet élastique (41 mm seulement) : obsidian, porcelain, bay, sage, wintergreen, rose quartz

Bracelet milanais (41 mm seulement) : matte black, champagne glod, polished silver

Bracelet à maillons métallisés : matte black, brushed silver

Bracelet Fin Métallisé (41 mm seulement) : matte black, champagne gold, brushed silver

Bracelet en cuir bicolore (41 mm seulement) : charcoal, porcelain, bay

Bracelet en cuir artisanal : obsidian, moondust

Performance Loop Band : obsidian, porcelain, peony, wintergreen.

Peu de nouveaux bracelets au programme

Si la plupart de ces bracelets existaient déjà avec les précédentes montres Google, la firme semble vouloir inaugurer un nouveau modèle avec un bracelet « Performance Loop », que l’on pourrait traduire par « Boucle Performance ». On ignore cependant quel sera le matériau utilisé, mais il pourrait s’agir d’un modèle en nylon avec velcro, comme ceux utilisés pour les montres outdoor.

Par ailleurs, la liste publiée par Android Authority suggère que les bracelets ne seront pas compatibles avec tous les modèles et que certains ne seront proposés qu’avec la Pixel Watch 3 en taille standard 41 mm. De quoi suggérer que les acheteurs de Pixel Watch 3 XL, en version 45 mm, ne pourront pas réutiliser leurs bracelets déjà achetés avec une précédente Pixel Watch.

On en saura davantage sur les Pixel Watch 3 et Pixel Watch 3 XL lors de leur présentation. Celle-ci devrait avoir lieu le 13 août prochain. D’ici là, vous pouvez retrouver notre dossier pour tout savoir sur la Pixel Watch 3.