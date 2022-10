La Pixel Watch semble oublier quelques fonctions importantes de Fitbit

La Pixel Watch de Google, attendue depuis près de huit ans, va sortir ce jeudi 13 octobre. Elle reprend les fonctionnalités de Fitbit, marque rachetée par Google pour plusieurs milliards de dollars. Cependant, il semble que toutes ne soient pas présentes.

La Pixel Watch est la première montre connectée de Google et va sortir ce jeudi 13 octobre, à partir de 379 euros. Fonctionnant sous Wear OS 3, elle intègre les fonctions du système Fitbit. Une comparaison révèle cependant que toutes les options ne sont pas intégrées dans la montre de Google.

Des fonctions manquantes sur la Pixel Watch

C’est une comparaison entre les fiches techniques sur le Google Store des dernières montres Fitbit comme la Sense 2 ou la Versa 4 par Connect The Watts qui permet de voir ce qu’il manque à la Pixel Watch. Ainsi, on ne trouve aucune mention à la détection automatique d’entraînement qui est pourtant l’une des fonctionnalités phares des appareils Fitbit.

Cette détection a recours au suivi de la fréquence cardiaque en continu pour détecter lorsque vous vous entraînez sans que vous ayez besoin d’indiquer à la montre que vous faites une séance de sport. Les entraînements ne s’arrêtent pas et ne se mettent pas en pause automatiquement non plus.

Cela ne permet pas d’affirmer avec certitude que la Pixel Watch se prive de cette fonctionnalité, mais ça ne s’annonce pas très bien.

Une Pixel Watch moins intéressante pour le suivi de données de santé

On apprend également que le suivi des mouvements de natation n’est pas pris en charge. Plus loin, il est indiqué que la Pixel Watch n’envoie pas de notifications avertissant d’un rythme cardiaque irrégulier qui peut pourtant avertir des risques de fibrillation auriculaire.

Enfin, la Pixel Watch ne possède a priori pas de notifications de stress, d’exercices de respiration guidés, d’alarmes « SmartWake », de suivi SpO2 ou encore des profils de sommeil de Fitbit. En plus de cela, on peut noter que la Pixel Watch n’a aucune compatibilité avec les appareils iOS, contrairement aux wearables Fitbit.

On peut cependant espérer que ces fonctionnalités arrivent dans de futures mises à jour, puisque la Pixel Watch semble suffisamment équipée, du moins au niveau de ses capteurs. Comme le fait remarquer 9to5Google, « le suivi de la santé et de la forme physique a toujours été de loin le plus gros point sensible de Wear OS en tant que plateforme, et l’intégration de Fitbit était censée enfin régler ce problème ».

