Dites à Fitbit comment vous dormez et vous saurez quel animal vous êtes

Fitbit présente une nouvelle fonction de suivi et d'analyse du sommeil qui permet de créer votre profil de sommeil. Une fonctionnalité disponible pour les utilisateurs disposant de l'abonnement Premium.

Fitbit cherche toujours à rendre attractif son abonnement Premium à 8,99 euros par mois et y ajoute une nouvelle fonction. Il s’agit du profil de sommeil personnalisé, le résultat du suivi et de l’analyse de votre sommeil lorsque vous portez un bracelet connecté de la marque.

Un meilleur suivi du sommeil sur les bracelets Fitbit

Jusqu’à maintenant, les bracelets Fitibit pouvaient mesurer la durée du sommeil, le temps passé à la lumière, sa profondeur ou encore le sommeil paradoxal. L’analyse fait ressortir un score de sommeil qui reflète la qualité de ce dernier.

La marque lance le profil de sommeil personnalisé. Il peut être dressé après un mois de sommeil et au moins 14 nuits passées le bracelet au poignet. Cette analyse mensuelle prend en compte cinq paramètres supplémentaires par rapport au suivi de base avec « le temps avant un sommeil réparateur », « les nuits avec de longs réveils » par exemple. Fitibt veut, avec cela, dessiner un portrait des habitudes de sommeil de l’utilisateur pour faire comprendre quels aspects pourraient être améliorés.

Quel animal êtes-vous ?

Pour renforcer l’aspect ludique, chaque mois, Fitbit compte vous comparer avec un animal (non pas que vous en soyez un) qui correspond à un profil type de sommeil parmi six : la girafe, l’ours, le dauphin, le hérisson, le perroquet ou la tortue. Le but ici est de faire comprendre quel est votre profil de sommeil, avec des indications supplémentaires. Un animal qui pourra changer chaque mois afin d’améliorer son sommeil.

Au fur et à mesure que les données seront collectées, vous pourrez suivre l’évolution de son sommeil, avec ce qui a été amélioré et ce qui peut encore l’être.

La fonction de profil de sommeil est en déploiement dans l’application Fibit pour les abonnés Premium. Les premiers profils seront dressés la semaine du 4 juillet, avec des mises à jour tous les mois par la suite. Tous les bracelets de la marque ne seront pas compatibles, il faudra au lancement avoir un Sense, un Versa 2, un Versa 3, un Charge 5, un Luxe ou un Inspire 2. On ne connaît pas encore les prochains modèles qui pourront en profiter. Rappelons que ces bracelets connectés ne sont pas des appareils médicaux et que leurs mesures ne doivent pas être utilisées à des fins médicales. Il faut les considérer comme des données complétement aires incitant à améliorer vos habitudes de sommeil.

