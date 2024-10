Cette nouvelle décision de Google marque un coup dur pour Fitbit et l’avenir de la marque

Google a pris la décision de rendre caduc le site Internet de Fitbit. Un choix qui marque un nouveau coup dur pour l’identité propre de Fitbit, qui disparaît peu à peu dans celle de Google.

L’écran de la Fitbit Sense 2 // Source : Anthony Wonner pour Frandroid

Depuis son rachat par Google en 2021, la marque Fitbit est peu à peu réduite à peau de chagrin.

La dernière décision en date n’est autre que la suppression pure et simple de la boutique en ligne de Fitbit, Fitbit.com. Depuis ce mardi, il n’est en effet plus possible de commander de montres ou de balances Fitbit depuis le site de la marque. Désormais, les clients Fitbit devront commander leurs produits sur le Google Store, la boutique en ligne de Google, ou chez un revendeur.

Si le site Fitbit.com reste encore en ligne pour l’instant, il ne s’agit plus que d’une vitrine incitant ses visiteurs à se rendre sur le Google Store. Comme l’indique le site Android Police, il paraît peu probable que le site subsiste à moyen ou long terme et on imagine facilement la mise en place d’une redirection vers les produits Fitbit sur la boutique de Google.

Le site de Fitbit renvoie désormais vers la boutique de Google // Source : Capture d’écran Frandroid

Il s’agit d’un coup supplémentaire contre les produits Fitbit depuis le rachat de la marque par Google en 2021.

Des coups durs en cascade pour Fitbit

En mars dernier, Google avait décidé de modifier la nomenclature des produits Fitbit. Alors que la marque était jusqu’alors connue comme « Fitbit by Google », mettant en exergue le nom de Fitbit, elle a été rebaptisée « Google Fitbit », devenant une simple gamme de la marque Google.

En novembre dernier, Google avait même purement et simplement arrêté la commercialisation de produits Fitbit dans 29 marchés à travers le monde. Un choix qui visait à ne plus proposer les produits Fitbit que là où Google proposait déjà ses propres produits Pixel.

Surtout, plusieurs rumeurs ces derniers mois font état d’une volonté de Google d’arrêter le développement de produits Fitbit spécifiques. Fitbit deviendrait ainsi uniquement la solution logicielle pour le sport et la santé de Google, notamment avec le score d’aptitude quotidienne proposé sur les Pixel Watch.